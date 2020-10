Jól halad az iskolák fertőtlenítő takarítása Békésben

Folyamatosan zajlik a megyei iskolák fertőtlenítő takarítása az őszi szünetben. A munkálatok mindenütt jó ütemben haladnak, az épületek felkészülve várják majd a visszatérő diákokat.

A 2020/2021-es tanév szervezését alapvetően meghatározta az az intézkedési terv, amely segítette az iskolákat, hogy felkészüljenek az oktatásra. A munkálatok nagy része a biztonsági előírások betartására irányul – nyilatkozta lapunknak Zámori Ida.

A gyulai Erkel Ferenc Gimnázium igazgatója elmondta, az előkészületek során megtörtént az épületek felkészítése a tanításra. Augusztusban olyan fertőtlenítő nagytakarítást végeztek, amelyek alkalmassá tették az intézményt, hogy a legmegfelelőbb körülmények fogadják a tanulókat. Zámori Ida kiemelte, gyakorlatilag ez a művelet ismétlődik meg most az őszi szünetben is.

Kérdésünkre a szakember kitért arra, hogy a tanítási időszakban is folyamatos a fertőtlenítés. Minden szünetben, amikor új tanulócsoport érkezik egy-egy osztályterembe, helyiségbe, azt még a diákok belépése előtt kitakarítják, és természetesen a délutáni órákban is ezen dolgoznak az iskola munkatársai.

Az őszi szünetben zajló fertőtlenítő nagytakarítás minden felületet érint, illetve az oktatási komplexum valamennyi egységét, így a főépületet, a kollégiumot és tornacsarnokot egyaránt.

A takarítás hétfőn kezdődött, és folyamatosan, jó ütemben halad, vélhetően szerda, csütörtök tájékára be is fejezik majd a munkálatokat az iskola technikai munkatársai, dolgozói.

– A szükséges fertőtlenítőszereket a Gyulai Tankerületi Központ – amelynek égisze alatt gimnáziumunk működik – a rendelkezésünkre bocsátotta – tette hozzá Zámori Ida.

Az igazgató kérdésünkre megerősítette, hogy tanítási időszakban a diákoknak a közösségi terekben kötelező a maszk viselése, hiszen ott nem tartható a másfél méteres távolság. Erre az előírásra folyamatosan felhívják a tanulók figyelmét, illetve tanári ügyeleti rendszert is bevezettek az előírások betartatására.

A szakember kiemelte, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok teljesen megértették, hogy miért van minderre szükség, hogy értük, illetve családjuk érdekében is fontos a szabályok betartása.

– Ők is nagyon fontosnak érzik, hogy a lehetőség szerint a hagyományos oktatási keretek között készülhessenek, tanulhassanak, ám mindez csak akkor működik, hogy ha odafigyelnek az előírásokra – hangsúlyozta Zámori Ida. Az eddigi akadályokat megfelelően, nagyobb problémák nélkül sikerült venni, amiben nagy szerepe van a szülői háttérnek is, annak, hogy a családok is szem előtt tartják a már többször említett szabályokat.

– A közösségépítő nagyrendezvényeinket viszont, bármennyire is fontosnak tartjuk azokat, át kellett gondolnunk. Ezek a programok lényegesek a fiatalok életében, most viszont a biztonság és az egészség mindenek felett áll – hangsúlyozta Zámori Ida. A Gyulai Tankerületi Központ valamennyi intézményében zajlanak a fertőtlenítő nagytakarítások.

A diákok kerüljék a csoportosulást

– A Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartása alatt lévő valamennyi, összesen 35 intézményben rendben megtörténik a fertőtlenítő takarítás az őszi szünet idején. Ezen felül az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a szombati napon a Magyar Honvédség elvégezte az épület teljes fertőtlenítését – tájékoztatta lapunkat a Békéscsabai Tankerületi Központ.

Mint arról korábban lapunkban beszámoltunk, országszerte összesen hatvan, Békés megyében pedig ezt az egy intézményt vírusmentesítette a honvédség.

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, az őszi szünet alatt országszerte zajlanak az iskolákban a fertőtlenítő nagytakarítások. Müller Cecília az egyéni felelősség fontosságát is hangsúlyozva arra kérte a diákokat, hogy az őszi szünet alatt kerüljék a csoportosulásokkal járó programokat. A tiszti főorvos szólt arról is, hogy az országban jelenleg ötvenegy óvodában rendelt el rendkívüli szünetet az operatív törzs.

Kapcsolódó cikkünk: Katonák fertőtlenítették az orosházi Vörösmarty Mihály iskolát