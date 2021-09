Jól halad a belvízprojekt, új eszközöket is beszerezhetnek

Elérte az 50 százalékos készültséget a belvízprojekt – tudtuk meg Hegedűs Rolandtól. A polgármester elmondta, mindez néhány héttel ezelőtt történt meg, így a kivitelező szakemberei azóta már a község eddigi legnagyobb beruházásának második felén dolgoznak.

– A mezőgazdaságot a nyáron erőteljesen sújtó sajnálatos szárazság a 240 millió forintos fejlesztést segítette, jó ütemben haladhattak a munkálatokkal. A beruházás várhatóan november 30-ig fejeződik majd be – tette hozzá. A fejlesztés eredményeként megvalósulhat a belterületi belvíz-elvezető rendszer teljes felújítása, kotrása, az átereszek rekonstrukciója, így összességében jelentősen erősödhet a település belvízbiztonsága.

A polgármester beszámolt arról is, hogy az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében sikeresen pályázott kommunális eszközök beszerzésére. A megnyert 14 millió 452 ezer forintból önjáró fűkaszát és mulcsozó szettet, rézsűkaszát, homlokrakodót, raklapvillát, gabonakanalat, lapvibrátort, fúvó-szívó szecskázót, inverteres hegesztőt, kompresszort, ágaprítót szerezhetnek be. – Ezek az eszközök hozzájárulnak a közterületek karbantartásához és a rendezett faluképhez – fogalmazott Hegedűs Roland. – Mindezek azért is nagyon fontosak, mert Hunyán is egyre kevesebb a közmunkás, az emberek a piaci szegmensben helyezkednek el, ami egyrészt örömteli, másrészt a különböző feladatokat, a közterületek karbantartását mindenképpen meg kell oldani kisebb létszámban is.