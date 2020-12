Jó értékeket mértek Gyomaendrődön

Laboratóriumi társadalmi felelősségvállalás keretében vizsgálták nemrégiben Gyomaendrőd folyó- és termálvizeit, az azokban található halakat, a város zajterhelését, illetve homoktövis­termésüket is. Megtudtuk, az eredmények pozitívak, és szép jövőt sejtetnek egyes helyi ágazatoknak.

A Wessling Tudásközpont és Gyomaendrőd laboratóriumi társadalmi felelősségvállalás keretében vizsgálták meg közösen a település felszíni vizeit, termálvizét, a vasútvonal zajterhelését, a helyben fogott halak húsát és még a környéken termő, számos termék alapanyagául szolgáló homoktövist is. Az együttműködés célja az volt, hogy megmutatkozhassanak azok az együttműködési területek, melyeken egy független laboratórium és egy önkormányzat eredményesen együtt tud dolgozni – adta hírül hírportálunknak kedden Toldi Balázs polgármester, aki egyúttal a vizsgálatok eredményéről is beszámolt.



Homoktövis: sokat ígérő önkormányzati beruházás

A városvezetőtől a homoktövist érintő előzményekről megtudtuk, néhány éve önkormányzatuk elhatározta, hogy a Körös folyótól nem messze, egy üresen álló mezőgazdasági­ területre­, homoktövis-ültet­vényt telepít. A számos remek tulajdonsággal (például magas­ C-vitamin-tartalommal)­ rendelkező­ növényből lekvár és üdítő is készül, ezért a termesztés­ során semmilyen vegyszert nem használnak, hiszen­ az önkormányzat a későbbiekben szeretné biotermékké minősíteni a homoktövis-készítményeit­. Mostani értékeléséről Toldi Balázs elmondta, hogy a bogyó élelmiszer-analitikai­ vizsgálata­ során a gyümölcsöt minden szempontból megfelelőnek találták, a talajban azonban­ határértéken kimutattak két növényvédőszer-maradékot. Mivel a homoktövis­ termése minden szempontból­ megfelelt, és abban semmilyen káros anyagot – így a talajban­ megtalált növényvédő szereket­ – sem mutattak ki, így homoktövistermésük előtt szép jövő állhat.

A Körös és holtágai: tiszta vizek, kitűnő hal

A polgármester elmondta, a fentihez hasonlóan megnyugtató eredményt hozott a felszíni vizek vizsgálata is. Ezek alapján ugyanis a víztestek minden szempontból megfelelnek, hiszen mind a Körös, mind a holtág esetében kifejezetten jó értékeket mértek.

Különösen jó hír, hogy a szennyvízbemenet felett és alatt mért értékek között sincs különbség, a szennyvízbevezetés tehát semmilyen észrevehető környezeti állapotromlást nem okoz. Hozzátette, minden mért érték messze a határérték alatt volt, így a vizeik fürdésre és halászatra egyaránt alkalmasak. Ráadásként ugyanezt támasztotta alá az egyik holtágból kifogott hal vizsgálata is. Az eredmények itt tökéletes halhúsra következtetnek, mindössze a halakra amúgy is jellemző két nehézfémet – cink és higany – találtak, de azokat is nagyságrendekkel a határérték alatt.

Annyi biztos, hogy jó minőségű a termálvíz

Szintén örömhírként említette Toldi Balázs beszámolójában, hogy a laboratóriumi vizsgálatok során a Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő termálkútjából vett minta bórtartalma megerősíti a korábbi mérésekben igazolt metabórsav-tartalmat, ami a gyógytényezők egyike. Az elvégzett mérések viszont nem adtak további információt a víz további gyógyhatásáról, azt esetleg balneológus szakértők bevonásával, a mikroelemek hatását feltérképezve lehetne tovább kutatni.