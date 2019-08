Érdemes jó előre tervezni a nyári szabadságokkal

Számos vízparti fürdőhely, kulturális programok tucatjai gondoskodnak arról megyénkben, hogy mindenkinek kellemesen teljen a nyár. Szinte véteknek érzi az ember ilyenkor, ha holmi statisztikákkal vagy éppen bútorlapok összeszerelésével kell bajlódnia a munkahelyén. Az általános gyakorlat szerint a többség nyáron veszi ki a jól megérdemelt szabadságát.

Az alapszabadság mértéke a 25 év alatti munkavállalók esetében 20 munkanap. Ez az évek előrehaladtával egy-egy nappal több lesz. Ezenfelül egyes munkavállalókat pótszabadság is megilletheti. A Munka Törvénykönyve szerint a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló évenként egy alkalommal legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.

A megye hét településén húsz élelmiszerüzletet üzemeltető Élésker Kft. mintegy 430 munkavállalót foglalkoztat. Tyetyák Magdolna ügyvezető elmondta, általános gyakorlat, hogy a társaságnál a nyári hónapok több szabadság kiadásával telnek, a kereskedelemben csúcsidőszaknak számító decemberben pedig a munkavállalók nagy részére számítanak.

A cégnél a nagy létszám miatt nincs olyan hónap, hogy valaki ne lenne szabadságon.

– Minden üzletünkben év elején készítünk egy szabadságolási ütemtervet. Alapból arra rendezkedünk be, hogy november végéig teljenek le a szabadságok, hiszen a decemberi megnövekedett forgalom és a rendkívüli nyitvatartások miatt a munkavállalókra is nagyobb számban van szükség – árulta el Tyetyák Magdolna. Hozzátette, ezenfelül vannak a váratlan helyzetek, amikor betegség vagy egyéb okok miatt esik ki valaki, amely egy szabadságolási szűk jelenlétnél nagyobb zavart okozhat. Erre az estre is van egy úgynevezett vészforgatókönyv, amellyel azonban valóban csak a legritkább esetekben élnek.

– A kollégák munkaszerződése nem egy adott boltra vonatkozik, ezért ha a szükség úgy kívánja, a városok között is átirányíthatóak a dolgozók. Bár ez utóbbival csak kivételes helyzetben szoktunk élni, hiszen a korai kezdés miatt tömegközlekedéssel nehezen megoldható az átjárás – fejtette ki Tyetyák Magdolna.

Utánajártunk, hogy egy kisebb létszámú vállalkozás miként tudja megoldani a zavartalan működést.

A gyomaendrődi Microfox Informatikai Kft. főkönyvelője, Martinákné Oláh Etelka elmondta, a nyolc munkavállaló fele a könyvelésért, míg a másik fele a programozásért felel a cégnél.

– Általában heti váltásban megyünk szabadságra, amit egymás között beosztunk. Az adott területen mindenki ismeri egymás munkamenetét, a gépek hálózatban vannak kötve, így nem okoz különösebb fennakadást, ha valaki távol van – árulta el Martinákné Oláh Etelka.