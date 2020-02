Jelmezes futással segítették a koraszülött-mentőautó működését

A jótékonyság, a sport és a humor jegyében első alkalommal rendezte meg a Gyulai Jelmezes Futógálát az Egészség Minden Generációnak Gyulai Sport Egyesület szombaton a fürdővárosi várkertben. A programmal a Viharsarki Koraszülöttmentő működését segítik a szervezők.

Az esemény rajtjának helyet adó gyulai vár előtti területen már jóval az indulás előtt sokan nyüzsögtek, jelmezes sportemberekből sem volt hiány. A futók változatos maskarákba bújtak a gála apropóján. Egyebek mellett találkozhattunk Minnie egérrel, bohócokkal, egyedi egészségügyi jelmezt öltő hölgyekkel. egy Vodkának öltöző úrral is – és még sorolhatnánk.

Nagy Jenő a közeli Békéscsabáról rándult át a futásra a fürdővárosba.

– A legfontosabbnak azt tartom, hogy támogathatom a rendezvény karitatív célját – árulta el a sportember lapunknak. – Emellett egyébként is rendszeresen futok, rá is értem szombaton délelőtt. Mellesleg igyekszem is mindenütt ott lenni a közelben, ahol hasonló programokat szerveznek.

Nagy Jenő bohóc jelmezben vágott neki a hat kilométeres távnak. Ezzel kapcsolatban elmondta, korábban járt egy futóversenyen, ahol a bohócdoktorok is indultak. Ez adta az ihletet számára, hogy most ő is annak öltözzön, és kicsit népszerűsítse a küldetésüket.

Ugyancsak rajthoz állt a megmérettetésen a 2018-ban Az év séfjének megválasztott Barna Ádám és fia, a helyi Implom iskolába járó, nyolcadikos Ádi is.

– Mindenféle értelemben jó kezdeményezésről van szó, és mivel egyébként is sokat mozgunk, lényegesnek tartottuk, hogy itt legyünk – fogalmazott a kiváló gasztronómiai szakember. Mint elmondta, kezdetektől figyelemmel kísérik a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány tevékenységét, és kiemelten fontosnak tartják az ügyet, amelyet a szervezet képvisel.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere szintén jelen volt a futógálán.

– Városunk szellemiségekből fakad, hogy a jó ügyek mellé odaállnak az emberek – ecsetelte. – Ezúttal is egy önszerveződő civil kezdeményezés valósult meg, ami bizonyítja, hogy a polgárok magukénak érzik a Viharsarki Koraszülöttmentő ügyét. Ennek kapcsán dr. Görgényi Ernő felidézte, hogy az ország egyik legszegényebb megyéjében, Békésben adománygyűjtés eredményekén sikerült megvásárolni a speciális mentőautót.

Visszatérve a programra, kiemelte: azt szokták mondani, hogy ami igazán jól esik, az erkölcstelen vagy hizlal.

– A szombati délelőtt azonban rácáfolt erre, hiszen a futás egészséges, a jelmezek pedig humort is kölcsönöztek a gálának – tette hozzá dr. Görgényi Ernő. A polgármester – aki maga is fut, és több ilyen jellegű karitatív programon állt már rajthoz – most a rendező egyesület felkérésére a jelmezek zsűrizésében vett részt. Ebben segítették őt zsűritársai, Beszterczey Attila színművész és Elek Zoltán gasztro-youtuber.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke elmondta, nagyszerű kezdeményezést hívtak életre a szervezők.

– A koraszülöttmentő működése éves szinten 20-25 millió forintba kerül. Így nagy szükségünk van minden támogatásra, hiszen számos feladat áll mögöttünk és előttünk is – fogalmazott. Mint megtudtuk, a mentőautó tavaly május óta már több mint 130 esetben nyújtott segítséget. A benzin, a bérek, a biztosítás, a műszerek pótlása, például az egyszer használatos légzőkörök, a gépi lélegeztetéshez szükséges eszköz, vagy az orvosi gázok pótlása komoly költség. A megye láthatóan magáénak érzik a járművet, de a működésben minden támogatás óriási segítség.

Egészség és segítség Medve Edina, az Egészség Minden Generációnak Gyulai Sport Egyesület titkára elmondta, szervezetüket tavaly sport és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a valóban folyamatosan úton lévő koraszülött-mentőautó működésének támogatása érdekében hívták életre. – Szombati egyszerre bulis és karitatív rendezvényünket hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre, és év végéig szeretnénk még számos programot szervezni az említett célok érdekében – tette hozzá.

Videó: Szilágyi Viktor