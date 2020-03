Jelentősen drágult a karfiol, az ananász viszont jóval olcsóbb lett

Ezen a héten a piacon több termék ára is drágult, de nem drasztikusan, míg más portékáknak jelentősen lement az ára.

Leginkább a karfiol ára ugrott meg, múlt héten ilyenkor ugyanis 450-600-ért, most pedig 600-800 forintért vehetjük meg kilóját. Az ananásznak viszont most jó ára van, akár 500 forinttal is olcsóbban vehetjük darabját.

Tv-paprika 850–1300 Ft/kg Hegyes-erős paprika 1500–1900 Ft/kg Póréhagyma 160–220 Ft/db Zöldhagyma 120–160 Ft/csomó Piros retek 160–260 Ft/csomó Paradicsom 600–800 Ft/kg Koktélparadicsom 1500–1650 Ft/kg Fejes káposzta 140–180 Ft/kg Kelkáposzta 280–450 Ft/kg Lila káposzta 250–350 Ft/kg Spenót 1150–1250 Ft/kg Burgonya 180–240 Ft/kg Vöröshagyma 180–230 Ft/kg Lila hagyma (csemege) 350–450 Ft/kg Fokhagyma 1100–1400 Ft/kg Sárgarépa 150–220 Ft/kg Petrezselyemgyökér 500–650 Ft/kg Karalábé 200–250 Ft/db Karfiol 600–800 Ft/kg Zeller 230–280 Ft/db Padlizsán 650–850 Ft/kg Cukkini 750–900 Ft/kg Fejes saláta 140–200 Ft/db Jégsaláta 280–400 Ft/db Kígyóuborka 650–850 Ft/kg Savanyú káposzta 350–400 Ft/kg Gomba (csiperke) 650–800 Ft/kg Gomba (laska) 750–900 Ft/kg Alma 200–400 Ft/kg Körte 700–900 Ft/kg Szőlő 1500–2000 Ft/kg Földi eper (import) 1500–1900 Ft/kg Gránátalma 450–550 Ft/db Pomelo 750–900 Ft/db Banán 450–550 Ft/kg Citrom 480–600 Ft/kg Narancs 260–350 Ft/kg Mandarin 430–550 Ft/kg Ananász 450–650 Ft/db

Forrás: Hírlap–gyűjtés

Borítókép illusztráció: Shutterstock.