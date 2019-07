Jelentősen csökkent a bűnesetek száma megyeszékhelyünkön

Több mint negyedével esett vissza Békéscsabán egy esztendő leforgása alatt a regisztrált bűncselekmények száma, a rendőrség az elmúlt évek legjobb eredményét produkálta a nyomozások eredményességében – hangzott el a békéscsabai közgyűlés legutóbbi ülésén. Jelentősen mérséklődött a lopások, a lakásbetörések száma, igaz, több akadt testi sértésből és garázdaságból.

Kereken ezer bűncselekményt regisztráltak tavaly a megyeszékhelyen, csaknem harminc százalékkal kevesebbet, mint az előző évben – ismertette dr. Bede Sándor rendőr ezredes, Békéscsaba rendőrkapitánya. A 100 ezer lakosra jutó esetek számában ugyancsak csökkenés tapasztalható, és a megyei jogú váro­sok között Békéscsaba továbbra is a legbiztonságosabbak között található. Igaz, a szakember szerint nem ez a fontos, hanem az, hogy a békéscsabaiak is valóban biztonságban érezzék magukat.

A nyomozási eredményesség több mint 70 százalékos, ami az elmúlt évek legjobb eredményének számít. Több bűncselekmény esetében növekedés tapasztalható, több eljárást folytattak le testi sértés, garázdaság vagy rongálás miatt, ugyanakkor a lopások, a lakásbetörések, a gépkocsi­feltörések száma jelentősen csökkent; a lopások száma például a felére mérséklődött egy év alatt. Több kábítószeres ügyet folytattak le, mint mondta, fogyasztók nélkül nincsenek dílerek; illetve szórakozóhelyeken is razziáztak, figyeltek a fiatalokra.

A közlekedésbiztonság helyzetére is kitért dr. Bede Sándor. Bár némileg emelkedett a sérüléses balesetek száma, 170-ről 180-ra, az elmúlt évek adatait tekintve így is kedvező a szám. Mind a könnyű, mind a súlyos sérüléssel járó, mind a halálos tragédiák száma nőtt, ötből négy esetben gyalogosok vesztették életüket. A balesetek fő okaiban nincs változás: az elsőbbség meg nem adása, a gyorshajtás és a kanyarodási hiba vezet. A balesetek felét a személygépkocsi-vezetők, negyedét a biciklisek okozzák. Hangsúlyozta: több közlekedéssel kapcsolatos oktatófilmet készítettek.

Békéscsaba rendőrkapitánya több felvetésre is reagált a városi közgyűlés ülésén. Többen felvetették, hogy motorosok száguldoznak sötétedést követően a négysávos utakon. Erre elmondta, a motorosokra figyelnek, tavaly is voltak akciók, a szabálytalankodókkal szemben főleg motoros rendőrökkel lehet fellépni. Némileg változtattak a sebességmérések, a traffipaxozások módszerén, civil autók is közlekednek a városban. Azt ígérte, hogy a járdán szabálytalanul parkolókra szintén ügyelnek a jövőben. A helyszíni bírságok jelentős részét közlekedési kihágások miatt szabták ki.

Békés megyében 5 ezer alá, Békéscsabán pedig ezerre csökkent a bűncselekmények száma – emelte ki az ülésen Hudák Pál rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány-helyettes. A rendőrség épületének felújítása kapcsán elmondta, bíznak abban, hogy tovább korszerűsíthetik azt. Figyelik a pályázati lehetőségeket, most a hűtő-fűtő rendszer megújításában gondolkodnak, illetve jelenleg a szociális helyiségek korszerűsítése zajlik.