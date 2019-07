Jelentős felújítás után szentelték fel a mezőhegyesi templom orgonáját

Történelmi időket élt át a mezőhegyesi katolikus templom orgonája, mely a közelmúltban jelentős felújítást kapott. A restaurálás után, június 15-én Bajnai István kanonok – aki 1982-től 2004-ig szolgált ebben a templomban – szentelte fel a hangszert, amelyet Dóbisz Áron szegedi orgonaművész szólaltatott meg.

– Már a 2000-es évek elején felmerült a felújítás szükségessége, de sosem akadt rá elegendő pénz – avatott a részletekbe Sipos István orgonarestaurátor, aki a munkálatokat elvégezte. – Tavaly a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. megkereste a katolikus egyházat abból kiindulva, hogy egykor császári és királyi kegyúri templom volt a mezőhegyesi (1843 és 1846 között építették), és végig a bécsi udvarhoz tartozott. Minden felújítási, fenntartási költséget akkor a ménesbirtok állt. Most ezt szeretnék visszaállítani, és a társaság vállalta, hogy állja az orgonafelújítás költségeit.

Sipos István az előzményekről azt is elmondta, hogy hat éve már felmérte a javítási költségeket, de akkor ez pénz híján elmaradt. Most néhány napon belül 2 millió forint érkezett a munkálatokra a ménesbirtoktól.

Az orgona a Historia Domus (a római katolikus egyházban használatos kifejezés, háztörténet a jelentése, az egyházközség történetét hivatott megőrizni) alapján 1846-ban már elkészült, és meg is szólalt a templom felszentelésekor. Készítője Dangl Antal aradi orgonaépítő volt. Érdekes egybeesés – fűzte hozzá Sipos István –, hogy hasonló orgonát épített a mester a szabadkígyósi Szent Anna-kápolnába 1844-ben, mely napjainkban meglehetősen rossz állapotban várja jobb sorsát.

A mezőhegyesi hangszert – 1880-as feljegyzés szerint – Saskó Márton már javította 150 forintért (ő építette egyébként a mezőberényi tót templom és a békési református templom orgonáját is). Andresz Frigyes szegedi orgonaépítő-mester pedig 1936-ban javította és hangolta az akkor már 90 éves hangszert. A feljegyzések szerint 1944. augusztus 9–10-én a pécsi Angster orgonaépítő cég elektromos motorral ellátott fújtatót szerelt a hangszerbe 2428 pengőért és 20 fillérért. A motor máig üzemel, csupán kisebb elektromos javításra szorult.

A mostani restaurálás során szükséges volt lebontani, majd műhelybe állítani az orgona szekrényét. Megtörtént a hangszelepek újrabőrözése, a repedések kitöltése, a réz alkatrészek cseréje. Sipos István újra elkészítette a hangszelepek rugóit, méghozzá foszforbronzból, mint eredetileg is tették a Dangl-műhelyben. Az orgona fúvóját Sipos István újrabőrözte, lebontotta a mechanikát, kitakarította, új tengelyeket helyezett a forgáspontokra, s új összekötő kapcsokat a mechanikába, hiszen a régiek vas alapanyagból készültek, és teljesen szétrozsdálódtak.

A sípok igény szerinti felújítása is megtörtént, ám néhány sípsor az erős elhasználódás miatt teljes cserére érett. Mindezekkel együtt a restaurátor elégedett az orgona felújított állapotával, és a hangja is méltó a jó öreg hangszerhez, a gyülekezethez és a császári korban született templomhoz.

A Dangl-műhely fénykorában épült a gödöllői kastély orgonája és a Mátyás-templom első hangszere

A Dangl-műhelyt 1836-ban Aradon alapította Antal (1810-1880), majd a céget­ fia, János vette át (1842-1892). Dangl Antal utolsó orgonája 1873-ban készült el, mely Magyarcsernyén ékesítette a templomot. A cég a fiú vezetésének időszakában teljesedett ki, 1882-ben ők építették a régi Zeneakadémia orgonáját. Királyi megbízatás nyomán 1886-ban állították fel a gödöllői királyi kastély kápolnájának orgonáját. A cég 1887-től használhatta a császári és királyi orgonaépítő címet. Az Operaház orgonája és a Mátyás-templom első hangszere is e műhely remeke. Dangl János 50 éves korában halt meg, s e korai vég törte meg a cég fényes karrierjét.

Izgalmas felújítás

Dr. Kasuba Róbert plébános, aki jelenleg a mezőhegyesi templomban is ellátja a szolgálatot, többek között elmondta, a hangszer felújítása különösen jól sikerült, annál is inkább, mivel a hangszerben eredeti, 170 éves sípok is vannak, így tulajdonképpen a felújítással azt a hangszínt és összhangzást hallhatjuk, amilyen hangon a hangszer megépítésének idején is szólhatott. Ez szintén izgalmassá teszi a felújítást.