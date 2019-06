Jégesővel csapott le a vihar a megyére

Vihar és jégeső pusztított a megyében csütörtökön. Fákat csavart ki a szél, autók fényezését tette tönkre a jég, máshol pedig a termés károsodott. Van olyan terület, ahol a jég a termés nagyját szétverte. Közben a biztosítók jelzése szerint eddig országszerte közel 17 ezer bejelentést tettek a károsultak, a becsült kár összege pedig meghaladja a másfél milliárd forintot.

Csütörtökön késő délután hatalmas vihar csapott le a megyére, egyes településeken jégeső is esett. Mezőberény és Békés környékére is komoly jégeső hullott háromnegyed hat körül. Mezőberényben a temető környékén és a belvárosban akadtak komolyabb problémák, diónyi jeget is észleltek. Siklósi István polgármester elmondta, a temetőben kidőlt egy fa, a belvárosban több autót festését is kikezdte a jég.

Békés és Békéscsaba között is órási felhőszakadás csapott le nagyjából ugyanebben az időpontban. Annyira esett, hogy a beszámolók szerint több autós is lehúzódott az út mentén, mert egy ideig egyszerűen nem lehetett haladni. Békésen ugyancsak jégeső volt, illetve több helyen szakadt az eső is.

Egyes mérések szerint Gyulán viszonylag rövid idő alatt 28 milliméter eső esett. A hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék néhány utcában megállt. Akadt olyan hely, ahol a gyerekek önfeledten pancsoltak a vízben, de nem mindenütt okozott a jelenség ekkora örömet.

Gerendás környékén is pusztított a vihar. Ancsin László helyi dinnyetermelő tíz hektáros földjét szétverte a jég, az ott termelt dinnye 70-80 százaléka károsodott. A termelő elmondása alapján most a biztosítóra várnak. A kármentést azonban minél előbb meg kellene kezdeni, így jó esetben a növény újra termést hozhat. Elmondása szerint a gazdák jellemzően biztosítják a kultúrákat, de a kártalanítás sok esetben még a költségeiket sem fedezi. A termelő hozzátette, tavaly is ugyanígy elverte a jég a földjét, akkor mire a biztosító felmérte a kárt, a növények már menthetetlenek voltak.

– A sérült dinnyéket azonnal le kell szedni, és kezelni kell a növények sérüléseit, egyébként tönkremegy. Ha túléli, akkor általában három hét múlva lesz rajta újabb termés – részletezte a termelő. Hozzátette, ha időben sikerül lépni, akkor talán nagyobb veszteség nélkül, nullszaldósan tudja zárni a szezont.

Milliárdos kárt okoztak a viharok Június közepének viharos időjárása miatt a biztosítókhoz eddig több mint 16,5 ezer bejelentés érkezett, a már kifizetett és a becsült kár összege meghaladja a 1,5 milliárd forintot – közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-vel. Jelezték: a június 15–23. közötti időszakban legjellemzőbb károk a tetőszerkezet megrongálódása, beázás, jégverés, villámcsapás, előtetők megrongálódása, néhány esetben pedig árvizek voltak. A közleményben kitértek arra: az első nyári hónap viharai idén is sok esetben villámlással párosultak, amelyek jelentős károkat okoztak, a hirtelen megnövekedett hálózati feszültség elektromos berendezéseket tett tönkre. A mezőgazdaságban a jégverések okozta károkat még most összegzik. Az átlagkifizetések az egyes biztosítóknál idén hatvanezer forint környékén alakultak.

