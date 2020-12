Javulnak a mutatók, kevesebb a fertőzött

Bár túllépte a 10 ezret Békés megyében a járvány kezdete óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a naponta jelentett újabb megbetegedések területén az elmúlt időszakban jelentős visszaesés történt, tehát javulnak a mutatók.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Amíg a hónap elején volt, hogy egyik napról a másikra 300-zal is emelkedett Békés megyében a megbetegedettek száma, addig az elmúlt egy hétben ahhoz képest jelentős visszaesés történt. Az összképre természetesen hatással van az is, hogy december elején több tesztet végeztek, mint most, az ünnepek környékén.

Érdemes megnézni, hogy az elmúlt napokban hogyan alakult az új fertőzöttek száma. December 19-én rekordhoz közeli 250 esetet jelentettek – ekkor lépte át egyébként a 10 ezret Békés megyében a járvány kezdete óta azonosított koronavírus-fertőzöttek száma –, azóta viszont jelentős csökkenés tapasztalható, csak két nap lépte túl a napi új fertőzöttek száma a 100-at: 20-án és 24-én.

December 24-én 139, 25-én 78, 26-án 53, 27-én 34, 28-án mindössze 7, 29-én 31, 30-án pedig 52 esetet regisztráltak. Ezek között volt olyan nap, amikor az országos szám 1,1 százalékát, de volt olyan nap is, amikor annak 4,8 százalékát jelentették Békés megyéből. Azt figyelembe véve, hogy az ország lakosságának nagyjából 3,3 százaléka él térségben, kijelenthető, hogy a Békés megyei számok igazodtak az országos adatokhoz – azaz nem volt sem rosszabb, sem jobb a helyzet.

Ahogy korábban is megtettük, most is megvizsgáltuk a szeptember 1-je óta eltelt immár négy hónapot kéthetes időszakokra bontva. Bár a tájékoztató oldalnak hála a napi adatok is rendelkezésre állnak, azt néztük meg, hogy kéthetente mennyivel emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Békés megyében: ez tehát most nyolc számot jelent.

Amíg az első, a második és a harmadik kéthetes ciklusban 62-vel, 220-szal és 247-tel, addig a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik időszakban 801-gyel, 1669-cel, 3634-gyel, 2970-nel és 1265-tel nőtt a pozitív tesztek száma. Látható: volt olyan időszak, amikor szinte megduplázódott az azonosított fertőzöttek száma, az utóbbi egy hónapban viszont jelentős csökkenés tapasztalható.

Békés továbbra is a középmezőnyben foglal helyet, kedvezőbbek az adatok Tolna, Nógrád, Somogy, Heves, Zala, Komárom-Esztergom, Baranya és Vas megyében, azaz a – fővárost és Pest megyét nem számítva – tizennyolc térségből nyolcban. Békés megyében csütörtökig közel 11 ezer, egészen pontosan 10 ezer 894 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a járvány kezdete óta.

A hivatalos tájékoztató oldalon hangsúlyozták: a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása. A kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, tartani kell a szociális távolságot, gyakran és alaposan kell kezet mosni.