Javul a biciklismorál, de még van tennivaló

A tapasztalatok szerint évről évre többen kerékpároznak Békés megyében. A szakemberek úgy vélik, hogy az emelkedéssel folyamatosan nő azok száma, akik megfelelő KRESZ-tudás ismeretében vágnak neki az útjuknak, de továbbra is sokan vannak, akik nem ismerik a közlekedési szabályokat.

Tavaly 7,7 százalékkal mérséklődött a kerékpárosok által okozott balesetek száma megyénkben. Míg 2017-ben 142 ilyen esetet regisztráltak, 2018-ban 131-et. Jelentős mértékben, 35,7 százalékkal, 42-ről 27-re csökkent az ittasan balesetet okozó kerékpárosok száma. Felére csökkent a kerékpárosként életüket vesztő személyek száma, hatról háromra. Hatvan százalékkal, 10-ről 16-ra emelkedett ellenben az elektromos kerékpárral balesetet okozók száma, akiknek közel fele 65 év feletti volt.

– Már régen rebesgetik, hogy be szeretnék vezetni a KRESZ-oktatást akár a kerékpárosok részére is – nyilatkozta Baracsi Lajos gépjármű-szakoktató. – Attól függetlenül, hogy valaki egy teherautó volánjánál vagy a kerékpárján ül, az alapvető szabályokkal tisztában kell lennie – fogalmazott a szakember. – Az elsőbbségadás vagy például, hogy egy-egy manőver előtt meggyőződjünk annak veszélytelenségéről, nem függ a járműtől.

– Gyakori, hogy a jobbra kanyarodó kerékpárosok biztosak abban, hogy elsőbbségük van, s ez még akkor is él a gondolkodásmódban, ha valójában nincs így. A kerékpárutat elhagyó biciklisek közül nagyon sokan úgy vélik, hogy azután is elsőbbségük van, pedig ez gyakran nem igaz. Lakott területen kívül, különösen vidéki településeken szintén előfordul, hogy a kerékpárosok nem viselnek láthatósági mellényt, holott ez kötelező lenne.

Hozzátette, az interneten érdemes megnézni azt a videót, ami bemutatja, hogy milyen távolságból észleli az autós azt a kerékpárost, aki felveszi a mellényt és azt, aki ezt nem teszi meg. Aki utóbbi megoldást választja, gyakorlatilag az életét kockáztatja.

– Természetesen az éremnek ezúttal is két oldala van, és nem szabad azt hinni, hogy a kerékpárosok egyáltalán nincsenek tisztában a szabályokkal – emelte ki a gépjármű-szakoktató. – A közlekedésben részt vevők száma folyamatosan növekszik, és ezzel párhuzamosan több a kerékpáros is. A szabályosan közlekedő kerékpárosok száma emelkedik, ez tény. Javult a kerékpáros-közlekedés morálja, amit egyébként az adatok is alátámasztanak. Viszont – éppen a növekvő számok miatt – még mindig jó néhány biciklis nincs vagy nincs teljesen tisztában a szabályokkal.

A szakember kérdésünkre úgy vélekedett: már az általános iskolában célszerű lenne elkezdeni a közlekedési oktatást. Jó kezdeményezésnek nevezte a békéscsabai KRESZ-parkot, amihez hasonló működik egyébként Békésen és Gyulán is. Mint hangsúlyozta, több ilyen létesítményre lenne szükség, ahogy a közlekedési akciók, versenyek is sokat segíthetnének a fiatal korosztállyal megismertetni, megszerettetni a témát. Baracsi Lajos nem titkolta, hogy az intézményi oktatás előnyei az autósiskoláknál is lecsapódnának, mert más szemmel néznék a diákok a közlekedést.