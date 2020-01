Javították a Gólyafészek bölcsőde előtti járdát

A Gólyafészek bölcsőde vezetőinek kérésére a közelmúltban kijavították az épület előtti járdát – tájékoztatta hírportálunkat Polgár Zoltán alpolgármester.

Mint azt az alpolgármester elmondta, a munkálatokat megelőzően az intézmény vezetőinek meghívására a humán és szociális bizottság tagjaival közösen felkereste a város két bölcsődéjét, a Földvár és a Rákóczi utcai Gólyafészek bölcsődét.

– A megbeszélésen az intézmények vezetői beszámoltak arról a nívós munkáról, amely a bölcsődékben folyik – tette hozzá Polgár Zoltán. – Emellett a szakemberek természetesen több javaslatot is megfogalmaztak, és néhány problémát is felvetettek. Ezek egyike volt a Gólyafészek bölcsőde előtti járda kérdése. A szakasz már nem volt túl jó állapotban, ami megnehezítette a gyerekek és a szülők érkezését az intézményhez.

Az alpolgármester beszámolt arról, hogy ugyancsak a bölcsődénél egy árkot is be fognak temetni, amivel újabb parkolóhelyek létesülnek. Ezzel is igyekeznek megkönnyíteni az intézmény megközelítését. Polgár Zoltán hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartják, hogy minél több intézményhez és a lakosság minél több tagjához jussanak el személyesen.

– Csak így kaphatunk pontos és közvetlen képet a mindennapokról, a legfontosabb kérdésekről, problémákról – fogalmazott. – Éppen ezért az egyeztetéseket a jövőben is folytatjuk, igyekszünk a lehető legtöbb helyre eljutni. Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a városüzemeltetés helyzetét javítsuk, így ebbe az irányba is újabb lépéseket fogunk tenni.

Polgár Zoltán szólt egy másik, a családokkal kapcsolatos elképzelésről is. Mint arról korábban hírportálunk is beszámoltunk, éppen az alpolgármester javasolta, hogy a békési önkormányzat a jövőben valamennyi, a városban világra jött újszülött tiszteletére ültessen fát.

– Arra törekszünk, hogy a családok lakóhelyéhez minél közelebb kerüljön a fa, amihez egy emléktáblát is elhelyezünk majd a kisgyermekek és szüleik tiszteletére – húzta alá. – A család pedig jelképesen örökbe is fogadhatja a növényt. Az előkészítés jó ütemben halad, az előterjesztés hamarosan a képviselő-testület elé kerülhet.