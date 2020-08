Javában folynak a munkálatok Újkígyóson

Hamarosan elkészül a Zöld Város Program részeként kialakított futópálya és a hozzá tartozó sportpark is – tájékoztatta hírportálunkat Botyánszki Pál László. A város polgármestere elmondta, bár maga az átadóünnepség csak októberben, a pályázat részét képező turisztikai pont átadásával együtt történik meg, az elkészült rekortán futópályát és a sportpark eszközeit a lakosság már augusztus 1-től használatba vehette.

– Örömmel tapasztaljuk, hogy a Gyulai úti kondiparkot is sokan látogatják már. A most elkészült, a Petőfi Sándor Művelődési Ház mögötti parkban kialakított létesítmény hivatalos átadása is hamarosan megtörténik, melynek időpontjáról később tájékoztatjuk a lakosokat. Addig is szeretettel várunk ide minden sportolásra, kikapcsolódásra vágyót – hangsúlyozta a városvezető.

Nagy erőkkel folyik a barna mezős beruházás is az önkormányzati tulajdonban lévő Tormási úti telephelyen, amelynek átadása novemberben várható. Az épületek egy részét helyi vállalkozásoknak szeretné bérbe adni a városvezetés, illetve az önkormányzat asztalosműhelye is ide települ majd a polgármesteri hivatal udvarából.

Botyánszki Pál László továbbá ismertette, hogy a Keleti Iparterület kialakítása Újkígyóson elnevezésű beruházás közbeszerzése szintén folyamatban van, reményeik szerint augusztusban lezárul.

– A rendelkezésre álló összegből egy csarnok épül majd, a területhez tartozó infrastruktúrával együtt, hogy a bérbeadás még gördülékenyebb legyen – tette hozzá. Mindezek mellett, amikor az időjárás engedi, folytatják a járdaépítést is a településen. Lassan a tervezett szakasz feléhez, egy kilométerhez érkezik az eddig megépített járda.

Mint megtudtuk, a zöldterületek, parkok karbantartását szintén rendszeresen végzik az arra kijelölt alkalmazottak, és bár a gépek meghibásodása miatt volt, hogy nem tudtak mindenhova időben eljutni, igyekeztek minél hamarabb pótolni az elmaradást. – Városunk legnagyobb részben tiszta, rendezett képet mutat, ez természetesen legfőképp lakosaink érdeme, amelyért köszönettel tartozunk nekik – emelte ki Botyánszki Pál László.