Játékosból lett csapatkapitány Tanács Zoltán

Foci, mozi, komoly- vagy éppen rockzene és egy jó kis amerikai hot dog. Egy közös pont van a felsorolt dolgokban, mégpedig Tanács Zoltán és az ő sörözője, amely nem csupán egy szimpla vendéglátóegység, hanem a város egyik kulturális, bandázós helye, ahová örömmel tér be a város apraja–nagyja.

Tanács Zoltán a szomszédos Mezőtúrról csöppent Gyomaendrődre, ahol felszolgálóként, valamint a labdarúgáson keresztül, minden erőlködés nélkül épült be abba a helyi közösségbe, amelynek aktív fenntartásában ma már jelentős szerepet játszik.

A fiatal férfi tíz évvel ezelőtt gondolt egy nagyot, és megvalósította álmát/elképzelését: saját vállalkozást, sörözőt nyitott. Reklámra sem volt szüksége ahhoz, hogy a fiatalok körében megteremtse a hétvégi szórakozás igényes és egyben népszerű módját.

Legyen szó a helyi művészeti iskola előadásáról, gyomaendrődi zenészek emlékkoncertjéről, farsangról, filmvetítésről, pingpongversenyről, osztálytalálkozóról vagy éppen drogprevenciós napról, Tanács Zoltán kreativitásának és nyitottságának köszönhetően ezek a rendezvények jól elférnek az egykor kizárólag moziként funkcionáló sörözőjében, melyet saját elképzelései szerint, valamint a hely szellemének megfelelően alakított ki.

Így mozis relikviák, régi filmek plakátjai, színészóriások képei, falfestések teszik egyedivé a helyet. Tanács Zoltán bár még ma is pályára lép, de már többször edzői szerepben, mint játékosként. Egyrészt ennek is köszönheti, hogy fel tudja mérni és ki tudja szolgálni a fiatalok igényeit.

– Gyakorlatilag az üzletből adódóan indult ez a folyamat, amelynek akarva-akaratlanul is a részesévé váltam. Tíz éve alapítottam a vállalkozásomat, mely szorosan kötődik a fiatalokhoz. Ebből fakadóan kezdtem el a különböző rendezvényeket megszervezni. Egyértelmű, hogy van olyan is, ami nem haszonorientált, de a legtöbb azért született meg, hogy a vállalkozás működhessen.

– Sokrétűnek kell lenni. A vállalkozáson felül rengeteg mindenben részt veszek, amely kapcsolódik a fiatalokhoz. Többek között közel öt éve edző vagyok a Gyomaendrődi Labdarúgó Egyesületnél, ahol a kamaszkorú csapatot edzem. Valamilyen szinten együtt kell éljek, lélegeznem ezekkel a fiatalokkal, ami nem esik nehezemre. Sejtenem, tudnom kell a gondolataikat, hogy mi az, amivel ide tudom vonzani őket, és mindezek eredményeképpen jöttek létre az eddigi rendezvények – hangsúlyozta a férfi.



Tanács Zoltán – bár remekül elbeszélget bármilyen korosztályú betérővel –, azt vallja, hogy az állandóság és a megújulás egyaránt fontos egy jó közösség megtartása érdekében. És bizony ő nemcsak mondja, hanem teszi is a dolgát. Így volt ez, amikor pár évvel ezelőtt a városban újra beüzemelte a mozit is. Mint mondja, cirka három évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a helyiek be merjenek ülni egy-egy vetítésre és rájöjjenek, hogy nem kell kilométereket utazni egy izgalmas film élményéért. Közösségépítő tevékenységére már több helyen felfigyeltek, ennek okán a Táliber alapítvány meghívására már többször tartott előadást a közösségi terek kialakításával kapcsolatban.