Ízlett a kenyerünk Pekingben

A hagyományos Békés megyei kovászos kenyerek, a különböző kalácsok és péksütemények újdonságként különösen ízlettek, és felkeltették a vendéglátók érdeklődését az elkészítés iránt is a pekingi Landmark Towers Hotel gasztrokulturális fesztiválján. A Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) diákjai és oktatói ugyanakkor a jövőbe mutató robottechnikán ámultak el.

A Land-mark Towers, a Pekingi Magyar Kulturális Intézet, a BSZC, valamint a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége (MNHSz) közreműködésével zajlik gasztrokulturális fesztivál Pekingben. Prohászka Béla, az MNHSZ alelnöke elmondta, kölcsönösen sokat tanulnak egymástól a kínai és a Békés megyei diákok, szakoktatók.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója hangsúlyozta, napi kapcsolatban áll a kint tartózkodókkal, akik nagyon jól érzik magukat Pekingben. Örülnek annak, hogy újdonságokat tudnak mutatni mind a gasztronómiában, mind az egészségügyben, a csecsemő- és időskori betegellátás, a mentés területén.

– Kovács Sándor pék- és cukrászszakoktatónk beavatta kínai kollégáit a magyar pékáruk elkészítésébe – emelte ki Mucsi Balázs. – Végigkövethették a folyamatot, és azt, hogy mitől olyan finomak, ízletesek a termékeink. Somogyi Ádám Imre szakács- és Kovács Anikó Alexandra cukrásztanulónk is olyan étel-, valamint süteményremekekkel rukkolt elő, amivel kivívták a házigazdák és a fesztivál vendégeinek elismerését. Marton Dániel pincértanuló, illetve Hegyi Béla vendéglátóipari szakember a hazai felszolgálási, étel- és italszervírozási gyakorlatot mutatta be.

A kínai kapcsolatnak már volt előzménye, ugyanis Magyarország pekingi nagykövetségének és dr. Buslig Szonja Andreának, a Pekingi Magyar Kulturális Intézet igazgatójának a meghívására Prohászka Bélának a vezetésével már többször jártak megyénkbeli gasztronómusok Kínában. Különböző fesztiválokon magyar ételeket, köztük hungarikumokat készítettek, kóstoltattak. A gulyásleves, a töltött káposzta, a halászlé nagyon ízlett a vendégeknek.

A mostani látogatás egy új szakterületre is irányul, mégpedig az egészségügyre. Szilágyi Ágnes, a BSZC Szent-Györgyi Albert szakgimáziumának egészségügyi tanára, Macsári Alexandra és Sándor Martin Gergő képviselik ezt a vonalat. Már jártak a Beijing Jingsong szakképzési iskolában, ahol jó magyar példákat mutattak be. A vendéglátóik pedig az ottani képzésbe avatták be őket, ­valamint egy kórházban ismertették meg az ottani betegellátást.

Ez az út lényegében előkészítése a decemberi, pekingi látogatásnak, amikor Mucsi Balázs is kiutazik, s aláírják a BSZC és a Jingsong közötti együttműködési megállapodást.