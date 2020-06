Ízek és illatok

Hetente jelentkező rovatunkban Mokran Róbert békéscsabai sommelier bor-étel párosításokon keresztül mutat be szőlőfajtákat és bortípusokat. A borszakértő ezen a héten a kékfrankost mutatja be, melyhez egy majoránnás szürkemarhalábszár-pörkölt receptjét is elhozta olvasóinknak.

Kékfrankos

Egy fajta ezer árnyalata

Sopronban az a legenda él, hogy a szőlőfajta, a nevét, a Bonaparte Napóleon seregében szolgáló, hódító katonák fizetőeszközéről kapta. A minőségibb borokat ugyanis a helyi termelők nem voltak hajlandóak eladni, az akkori korban megtalálható fehér színű értéktelenebb háborús pénzért, csak a régről ismert kék színű régi franciáért, a kék frankosért. Természetesen a történet nem igaz, de eredettel ruházza fel a híres soproni fajta nevét.

Ma már a kékfrankos Magyarország legnagyobb területén termelt kékszőlőfajta, a fehérboros borvidékeinken kívül mindenhol megtalálható az országban. A Kunságon, Sopronban, Villányban, Szekszárdon és Egerben termesztik nagyobb mennyiségben.

Kékfrankost készítenek a hétköznapok könnyű reduktív boraként, de nagyon komplex hordós érlelésű, prémium tételeket is az ünnepek alkalmaira. Ezek mellet rozék és siller borok népszerű alapja is. Nem is beszélve a Szekszárdi vagy az Egri Bikavérről, melyeknek a gerincét adja ez a sokoldalú fajta. Mindezek felett Szekszárdon egy pincészet fehérbort is készít belőle, és hogy hogyan, azt majd egy másik történetben mesélem el.

A jó kékfrankos Észak Magyarországról selymes és krémes, élénk savú, sokszor málnás és ibolyás jegyekkel és némi ásványossággal körbefogva keríti hatása alá érzékeinket. A déli területekről származó borok jellegzetességei a gazdagabb, telt test és az üde savak. Érett cseresznye és málna dominál kevés borssal, és olykor édesfűszerekkel átitatva, leheletnyi kávéval és étcsokoládéval hordóhasználattól függően.

A gasztronómiában is jól társítható, vörösborként igazi Jolly Joker, megállja a helyét a pástétomok és rilette-k világa mellet, a paprikás sertés vagy a vad ételek mellett is, de jól kiegészíti a barbeque fűszeres ízvilágát is. Igazi társa lehet száraz akácon lobogó tűzön készült bográcsos marhapörköltnek is egy baráti összejövetel méltó befejezéseként. A Hungarikumok, helyi ízek olvasóinktól című könyv majoránnás szürkemarhalábszár-pörkölt receptje pont ezért is jó választás a kékfrankos mellé, hiszen a szürkemarha húsa nagyon szépen harmonizál a kékfrankos textúrájával, míg a bor fűszeres karaktere tökéletes párt alkot a pörkölt paprikás jegyeivel.

Tárolásuk szempontjából a szakkönyvek 2 és 6 évet tartanak optimálisnak, de a könnyű reduktív vörös tételeket érdemes pár éven belül elfogyasztani, míg a szuper prémiumok akár 10 év múlva is a csúcson lehetnek. A reduktív borokat 14-16 celsius, míg a hordós, érlelt tételeket 16-18 celsius fokon szervírozzuk a tökéletes élmény érdekében.

A kockára vágott füstölt szalonnát kiolvasztjuk, majd zsírjában finomra vágott vöröshagymát pirítunk. Hozzáadjuk a hámozott, kockázott paradicsomot és paprikát, szintén beletesszük a kockára darabolt szürkemarha-lábszárat, pörköljük a magyaros szaftban, majd megszórjuk őrölt fűszerpaprikával. Ezután kevés vízzel felengedjük, szakaszosan pároljuk, belehelyezzük a karikára vágott sárgarépát és petrezselyemgyökeret, ízesítjük, fűszerezzük, és gazdagon meghintjük morzsolt majoránnával. Készre pároljuk. Köretként sztrapacskát vagy puliszkát kínálhatunk, de friss, puha kenyérrel is nagyon finom.

Majoránnás szürkemarhalábszár-pörkölt

HOZZÁVALÓK:

80 dkg szürkemarha-lábszár

10 dkg füstölt szalonna

20 dkg sárgarépa

10 dkg petrezselyemgyökér

20 dkg makói vöröshagyma

10 dkg t. v. paprika

10 dkg paradicsom

őrölt fűszerpaprika

morzsolt majoránna

őrölt köménymag

őrölt fekete bors

só

