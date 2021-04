Ízek és illatok

Újra jelentkezünk nagy sikerű rovatunkkal, melyben Mokran Róbert békéscsabai sommelier bor-étel párosításokon keresztül mutat be szőlőfajtákat és bortípusokat. A borszakértő ezen a héten a húsvéti asztal fogásait mutatja be, természetesen a megfelelő borokat is felsorakoztatva.

A húsvéti asztal fogásai és borai Nincsen húsvét locsolkodás nélkül. Ahogyan nincsen húsvéti terített asztal sonka, főtt tojás, vagy csemege arannyal díszített mini szendvicsek nélkül sem. A különböző fogások mellett az italok is fontos szerepet töltenek be ezen a szép napon, hiszen a megfáradt locsolókat az elhervadástól immáron nem félő virágszálak megannyi különböző itallal kínálják. Pohárba kerül a pálinka, a bor és a sör, illetve sok háznál a saját készítésű tojáslikőr is. Milyen borok illenek a legjobban tradicionális húsvéti ételeinkhez? Főtt sonka mellé könnyedebb, lendületes savú, gyümölcsös fehérbort válasszunk, mint például az irsai olivér, a cserszegi fűszeres, vagy az Egri Csillag classicus házasítások! Jó választás lehet egy habzó, vagy gyöngyöző bor is, ezekben az esetekben a szénsav szépen fog harmonizálni a sonka szerkezetével. Ráadásképpen kipróbálhatjuk egy pohár könnyed rozéval is. A füstölt parasztsonka sós, füstös, intenzív ízéhez jó választásnak bizonyul egy savhangsúlyos vörösbor, visszafogott tanninnal, mint például a kékfrankos, vagy a zweigelt. De bátran tölthetünk a sonka mellé egy pohár siller bort is, szép párt fognak alkotni egymással. A különböző tojásételekhez, mint főtt tojáshoz, tojástekercsekhez, töltött tojáshoz a reduktív chardonnay-k, és a különböző száraz pezsgők illenek a legjobban. Abban az esetben, ha a főtt tojást tormával és friss salátalevelekkel fogyasztjuk együtt, akkor viszont a sauvignon blanc lesz a legjobb választás. Báránycombhoz, vagy más báránysülthöz – fűszerezéstől függően – egy könnyed és gyümölcsös vörösbor lesz tökéletes társ, mint a pinot noir. Enyhébb fűszerezés esetén pedig egy szekszárdi siller a legjobb választás. A húsvéti fonott kalács – ami egy kis mazsolával készült – pedig desszertborért kiált. Ha pedig desszertbor, akkor irány Tokaj, egy édes szamorodnival nem tudunk mellé nyúlni, de kiváló alternatívák lehetnek a késői szüret borai, vagy egy mérsékeltebb cukortartalmú aszúbor is. A pálinkát, tojáslikőrt a locsolás végén fogyasszuk el, hogy a magas alkohol ne zárjon el minket a húsvét ízeinek teljes élvezetétől! Kalandvágyó locsolóknak jó szívvel ajánlom a tormapálinkát. Ezen a napon különösen ügyeljünk az egészségügyi óvintézkedések betartására, a mértékletes alkoholfogyasztásra, és ne felejtsük otthon a kölnit sem! Az eheti receptválasztás, nem is lehet más, mint egy jó sonkás étel. A Hungarikumok, helyi ízek olvasóinktól szakácskönyv sült mézes sonkájára esett a választásom, amihez a legmegfelelőbb partner egy pohár tramini lesz. Jó locsolást! Sült mézes sonka HOZZÁVALÓK:

1 kg kötözött füstölt sonka

3 szál sárgarépa

1 szál fehérrépa

1 fej makói vöröshagyma

babérlevél

szegfűszeg

egész fekete bors A KENÉSÉHEZ:

2 evőkanál akácméz

2 evőkanál barna cukor

1 evőkanál balzsamecet

1 evőkanál mustár ELKÉSZÍTÉS: A sonkát egy fazékba helyezzük a fűszerekkel és a zöldségekkel, majd annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. A forrástól számított másfél órán át lassú tűzön főzzük. Az akácmézben elkeverjük a barna cukrot, a balzsamecetet és a mustárt. A megfőtt sonkát tepsire tesszük, a páccal vékonyan bekenjük, és 250 fokra előmelegített sütőben 25 percig sütjük. Azután 10 percenként még 2 alkalommal megismételjük a sonka bekenését a páccal. Akkor készül el, ha már szép barna. Hűtőbe tesszük, és másnap felszeleteljük. A vele főtt zöldségekkel tálaljuk.