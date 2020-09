Ismét találkoztak a kiscsákói elszármazottak

Más volt az idei kiscsákóiak találkozója, amit a hat éve útjára indított Emlék a kiscsákói tanyavilágnak nevű közösségi oldal szerkesztői évente meghirdetnek. Nagy Lajos és felesége fáradhatatlan. Az idei volt az ötödik alkalom, hogy találkozzanak a még élő, egykoron ott lakók, hozzátartozók, elszármazottak. A hívó szóra most százötvenen érkeztek. Minden találkozón, így az idein is, alkalmi kiállítási anyagot mutattak meg képarchívumukból.

– Bár kevesebben voltunk, de nagyon reméljük, ismét maradandó emlékkel távoztak a jelenlévők, hiszen idén elhozta nekünk Szűcs Pál személyesen az általa gyufákból készített kiscsákói kastélyát, és megtisztelt bennünket nagyon látványos és egyedülálló kiállítási anyagával. Nagyon várt esemény volt ez a kiscsákói találkozók sorában – tette hozzá Nagy Lajos.

Vasárnapig gyönyörködhettek az aprólékosan kidolgozott, gyönyörű kastély makettekben a találkozóra érkezők, akiket szombaton reggel meleg teával kacsazsíros kenyérrel vártak a házigazdák a nagyszénási kulturális központban. A kastélyhoz is ellátogattak többen, s elégedetten nyugtázták, hogy a Füzes Miklós keze nyomán megvalósult állagmegőrzésnek és a környezet rendezettségének köszönhetően most szebbik arcát is megmutatta az egykoron nagyon szeretett településük és híres kastélyuk. Az elszármazottak tanyasi iskoláik tiszteletére emelt emlékműnél koszorúztak a jelenlévők.