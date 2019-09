Ismét Streetfighter Napot rendeztek Berényben

Tizennegyedik alkalommal rendezte meg a hagyományos Streetfighter Napot a Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület és a Bátszi Motor Mezőberényben, a Liget téren.

A szombati eseményen a fellépők, a magyar stunt rider társadalom színe-java alaposan kitett magáért, elképesztő mutatványokkal szórakoztatta a nagy számú és hozzáértő közönséget.

A motorok szombaton reggel 9 órakor bőgtek fel Mezőberényben, és már a bemelegítés is számos érdekességet tartogatott a látogatók számára. Fél 11-kor pedig Dér Gabi – ahogy a nézők jellemezték – brutálisan látványos quad-show-val alapozta meg a hangulatot. A 11.30-kor kezdődő megnyitón köszöntőt mondott Siklósi István polgármester, bemutatkoztak a résztvevők és a szervező Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület tagjai is. Azután elkezdődött a várva várt több órán át tartó show, ahol a nézőknek fenntartott részt teljesen megtöltő közönség találkozhatott a világ élvonalába tartozó magyar stunt rider versenyzők krémjével. S persze ott volt a eseménynek mindig remek hangulatot biztosító speaker, Hadnagy József is.

– Ahogy tőle is hallhattuk, minden órában láthattunk olyan elemeket, amit korábban még senki nem csinált – nyilatkozta hírportálunknak Szikora András. A főszervező Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, a holtponton egykerekezés eddig is ismert és attraktív elem volt, de a fellépők ezt most meg is spékelték, és különböző figurákkal bővítették. Volt, aki az egy keréken álló motor első kerekére, az első villára mászott ki, és közben nem a kormány fogta, hanem mondjuk a sárvédőbe kapaszkodott, és közben körbe körbe forgott – s még sorolhatnánk.



Videó: Szilágyi Viktor

Videó: Kiss Zoltán

A berényi Streetfighter Nap egyfajta idényzárónak is számít, amelyen mindenki, aki számít igyekszik ott lenni. Így eljött a teljesség igénye nélkül Hidi Miki, Végh Tomi Tompika, Tápai Tomi, Dér Gabi, „Kornél”, Kötél Pityu, Szöllősi Pepe, Szabó Ákos, az új generációból Nagyfejeő Peti, megyénk büszkesége, a szarvasi kötődésű Podani Milán. S persze nem hiányozhattak a sportág nagy egyéniségei, Angyal Zoltán „Szemöldök” és Herczeg Balázs „Mókus” sem, aki – ahogy Hadnagy Józsi fogalmazott – annyira jó volt, hogy szinte el sem hittük. Nos igen, viszonylag kevesen motoroznak háttal a motoron, vagy állnak fejen kétkerekűjükön. Délután fél hat körül pedig következhetett a finálé, amelyben az összes kiválóságot még egyszer láthatta nagyérdemű.

Jól sikerültek a kiegészítő programok is, mintegy negyven adtak például vért, este pedig következhetett a buli.