Ismét sokat tettek az esélyegyenlőségért

A közelmúltban összegezte 2019-es tevékenységét a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub.

Alt Sándor elnök elmondta, a tavalyi évben is a társadalmi szerepvállalást, illetve az esélyegyenlőség képviseletét tűzték ki legfontosabb célként maguk elé. Mint ismert, a városból indult el, éppen Alt Sándor ötletére és kezdeményezésére az úgynevezett paragility, a fogyatékossággal élő kutyás sportolók versengése.

– Rendezvényeinket 2019-ben is ép és sérült sportolók együttes részvételével szerveztük meg – hangsúlyozta ennek kapcsán a klub elnöke. – Immáron huszonegyedik alkalommal tartottunk agility- és paragility-bemutatót az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági programjának számító Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon, Hódmezővásárhelyen. Összesen pedig huszonkét bemutatót adtunk különböző eseményeken.

Alt Sándor kitért arra, hogy társadalmi szerepvállalásuk részeként kutyás érzékenyítő foglalkozásokat tartottak nagy sikerrel. Jártak egyebek mellett a Bátor Táborban, Hatvanban, a Dr. Illyés Sándor Esély Pedagógiai Központban, Békésen és Magyarbánhegyesen. Bekapcsolódtak a gyulai tenisztáborba, jógatáborba, valamint az Implom József Általános Iskola nyári táborának foglalkozásaiba is.

Két évtizedes hagyományként négy intézményben bonyolították le kutyás Mikulás-ünnepségeiket. A Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthonában, az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola gyulai Pánczél Imre Tagintézményében, Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthonában, Békéscsabán, valamint a Dr. Illyés Sándor Esély Pedagógiai Központban és Iskolában, Békésen egyaránt igyekeztek kellemes perceket szerezni az ünneplőknek.

Továbbra is dolgoznak, hogy elkészülhessen a klub agility- és paragility-gyakorlócsar­noka, illetve új műfű beszerzésében is gondolkodnak, hogy folytathassák színvonalas versenyeiket, aminek érdekében megkeresték a sportért felelős államtitkárságot is. A klub jól sikerült karácsonyi ünnepséggel zárta az évet.