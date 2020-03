Ismét NEA kollégiumi taggá választották Herczegné Szabó Mariannát

Kétszázhuszonkét szavazattal ismét, újabb négy évre a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumi tagjává választották Herczegné Szabó Mariannát, a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete elnökét – közölte a gyulai Civil Közösség Városunkért Facebook-oldal.

A Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumai civil szervezetek által választott delegáltak útján működik, hoz döntéseket. Ezeknek a testületeknek a tagjait négy évre választják a választási folyamatba elektort delegáló civil szervezetek. A választás két fordulós, az első fordulót március 12-én tartották, az szimpátiaszavazás volt, amelyen a 10 százalékot elért jelöltek kerülhettek be a második fordulós szavazásba. Akkor, az előszavazáson is az első helyen végzett Herczegné Szabó Marianna, majd a csütörtökön megrendezett végszavazáson is ugyanígy a dobogó csúcsára került.