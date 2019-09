Ismét Muzsikál az erdő Gyulán

A gyulai Csigakert monumentális tölgymatuzsálemei között kezdődött meg a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében elnevezésű, péntektől vasárnapig tartó rendezvénysorozat. A program legfontosabb célja, hogy a látogatókat az erdő, a zene és a művészetek erejével a tudatosabb, fenntarthatóbb életmód irányába fordítsák.

A fürdőváros és Nagyvárad térsége immáron ötödik alkalommal ad otthon a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében elnevezésű színes, összművészeti igényű, egyben fesztiválszerű rendezvénynek – nyilatkozta hírportálunknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke. Hozzátette, a program központi helyszíne ezúttal is Gyula-Városerdő, ami fontos kirándulóhelynek számít Békés megyében, és ahol erdei iskola is működik.

– Ugyanakkor szerettük volna a helyiekhez és az érdeklődőkhöz kicsit közelebb hozni az eseményt, ezért a rendezvény bevezető napját ezúttal a város szívében található Csigakertben tartottuk – tette hozzá Szabó Lajos. – Természetesen ez nem komplett erdő, de a monumentális tölgymatuzsálemek tekintélyükkel is sugározzák az egyik legfőbb üzenetet: a természetet tisztelni kell. Szintén felhívják a figyelmet arra, hogy az embereknek alkalmazkodniuk kell az erdei életközösségekhez, és fenntartható életvitelt kell kialakítaniuk. Sajnos jelenleg ez a Földön nincs így.

A programokkal kapcsolatban Szabó Lajos kifejtette, idén is az ősi természetbe csábítják az érdeklődőket, akik szakvezetéssel, természetvédelmi szakemberek és erdészek iránymutatásán keresztül ismerkedhetnek meg az erdei életközösségekkel és az ökológiai kapcsolatrendszerrel. Ezek a túrák nem mellesleg az erdei koncertek egyedi helyszíneire kalauzolják el a látogatókat, akik különleges fellépőkkel találkozhatnak. Pénteken Bolba Éva és a Jazzterlánc, illetve a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes gondoskodott a jó hangulatról.

Szabó Lajos a teljesség igénye nélkül kiemelte: szombaton Városerdőn fellép majd Palya Bea és Gerzson János. Erdei lemezbemutató koncertet is tartanak Bartók Béla Békés megyei gyűjtéséből, melyen fellép Kubinyi Júlia, Szokolay Dongó Balázs és Rácz Gyula. A klasszikus zenét szombaton a Monarchia Szimfonikus Zenekar képviseli. Gyulára érkezik a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus is. A napot tábortűz zárja majd, amelyen kötetlen beszélgetésre és baráti koccintásra is lehetőség nyílik.

Vasárnap a partiumi Püspökfürdőn mindenki megtudhatja, mi is az a Csodabogyós erdő. Fellép mások mellett a Nagyváradi Állami Filharmónia Intermezzo vonósnégyese, a békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar, a Nagyváradi Művészeti Líceum, a Dűvő Zenekar és a Brass On the Road.