Ismét megrendezték a Boszorkányfesztivált Szeghalmon

Szeghalmon immár 14. alkalommal rendeztek Boszorkányfesztivált a Szabadság téren, pénteken és szombaton.

A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők most is arra törekedtek, hogy a nagyok mellett a családok, a gyerekek is jól érezzék magukat a rendezvényen. Ennek tükrében a kisebbekre ingyenes óriás csúszda, ugrálóvár, arcfestés várt, de csillámtetkó, játszóház, lovaglás, valamint dottó vonat is volt a fesztiválon.

A késő délutáni és az esti programok inkább a felnőtteknek szóltak, többek közt motoros „streetfighter” bemutatóval, látványos tűzijátékkal és hangulatos koncertekkel készült a város.

Péntek délután különleges programelemként megmérkőzött egymással a Szeghalom Öregfiúk csapata a Ferencváros Öregfiúk válogatottal a városi sporttelepen. A jó hangulatú, és gólokban bővelkedő meccsen, melyen a szervezők becslése szerint közel félezren szurkoltak, végül a vendégek győzedelmeskedtek.

A mérkőzés után a csapattagokkal közös fotózásra, beszélgetésre is lehetőség nyílt, majd egy közös vacsora következett, a ferencvárosi csapattagok közül pedig többen a Hooligans esti koncertjére is maradtak.

Szombaton a változatos programok mellett finom babgulyás főtt a téren. Ez utóbbiért adománnyal lehetett fizetni, a bevételt pedig a szervezők jótékonysági célra fordítják: a szeghalmi tejcukor- és tejfehérje-érzékeny gyermekek kapnak ajándékcsomagot. Aznap díjazták a legszebb virágoskerteket is, itt összesen félmillió forint értékben osztottak ki ajándékutalványokat, az első helyezett 80 ezer forinttal lett gazdagabb.