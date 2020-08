Ismét megméretik magukat a kutyák és gazdáik Gyulán

A XXIV. Medivid Agility Kupa és a jubileumi XV. ParAgility Kupa országos és nemzetközi kutyás ügyességi versenyt rendezik ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap Gyulán, a városi tornacsarnokban. A megmérettetésen egy híján száz kutya áll rajthoz gazdái irányításával, a magyarországi versenyzők mellett egy ausztriai csapat is érkezett a fürdővárosba.

A programot a járványhelyzet miatt kivételes biztonsági intézkedések mellett tartják meg.

Kónya István alpolgármester megnyitó beszédében arra hívta fel a figyelmet, az Alt Sándor elnök vezette csapat milyen óriási hittel küzdött azért, hogy a megmérettetés idén is létrejöhessen. A járványhelyzet miatt az eredetileg tervezett áprilisi időpontról kellett augusztusra halasztani a rendezvényt. Mint elmondta, a pandémia miatt amolyan magyar-osztrák viadallá alakult a versengés, hiszen a belföldi résztvevők mellett a szomszédos Ausztriából érkeztek versenyzők Gyulára, az agility fővárosába. Kónya István szólt arról az összefogásról, amelyet a kutyás társadalmat jellemzi, és külön kitért a négylábúak emberek életében betöltött fontos, bizonyos esetekben terápiás szerepére is.

– Reméljük, jövőre már a hagyományos keretek között rendezhetik meg az agility kupát – tette hozzá.

A monori Jelinek Zita a kezdetek óta, vagyis közel negyedévszázada vesz részt a fürdővárosi agility kupán.

– Ennek a versenynek van egy különleges, nagyon pozitív atmoszférája. Érződik a rengeteg befektetett munka, és a szervezők kedvessége, vendégszeretete. Mindig szívesen jövök – árulta el hírportálunknak a versenyző hölgy. Jelinek Zita kérdésünkre elmondta, mindig szánnak arra is időt, hogy a város nevezetességeit is felkeressék, ebben az évben is éppen ezért már hamarabb leutaztak Gyulára.

– Gyermekkorom óta járok a városba, és nagyon kedvelem a település, az itt élő embereket – tette hozzá.

Az Agility Monor versenyzője felvetésünkre elárulta, már élete legelső kutyájával, egy német juhásszal is agilityzett már.

Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke elmondta, 72 gazda 99 kutyájával áll rajthoz a versenyen. Szinte pontosan ugyanannyian méretik meg magukat a kupán mint egy évvel ezelőtt, ami a jelenlegi helyzetben komoly elismerést jelent. Győrtől Székesfehérváron át Budapestig számos hazai településről érkeztek versenyzők Gyulára.

A kutyák mérete alapján négy kategóriában, Maxi, Midi, Midi+, Mini zajlik az erőpróba. A teljesítmény alapján kezdő, agility 1, agility 2, agility 3 – ez utóbbi a legmagasabb fokozatú teljesítményosztály –, illetve ParAgility kategóriákban mérik össze képességeiket a résztvevők.