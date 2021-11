Ismét maszkot húztak az utasok

November elsejétől újra kötelező maszkot viselni a vonatokon és a buszokon, valamint az állomásokon és a megállókban egyaránt. Lapunk tapasztalatai szerint az utasok többsége követi a szabályokat. A nem együttműködő renitensekkel szemben nyolcezer forintos pótdíjat szabhatnak ki.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter elszabadítaná a rezsiárakat

„A vasút teljes területén, valamint az utazás során is kötelező maszkot viselni” – ez a kiírás fogadta lapunk munkatársát a békéscsabai vasútállomás épületének bejáratánál. Az utasok és a várakozók többsége nemcsak a vasútállomás épületében, hanem a peronoknál is magára öltötte a védőeszközt, csupán egy-két magáról, illetve az ismét életbe lépett szabályról megfeledkezettet lehetett látni. A vonaton lévők mindegyike hordta a maszkot, igaz, nem mindenki szabályosan.

A békéscsabai buszpályaudvaron szintén több helyre kifüggesztették, miszerint november elsejétől az állomásokon, a megállóhelyeken és az autóbuszokon muszáj hordani a maszkot. A járművön lévők és a felszállásra várakozók közül mindenki viselte a védőeszközt, bár a tapasztalatok szerint ebben az esetben sem mindenki szabályosan, ugyanis nem mindenki takarta el a száját és az orrát egyaránt, volt, aki az állára húzta le a maszkot.

A pályaudvarról a Csaba Center előtti Jókai utcai megállóhoz vezetett az utunk még a reggeli órákban. A buszra várakozók körülbelül 60-70 százaléka öltötte magára a maszkot, néhányan itt is az állukat melengették vele, mások pedig azért vették le, mert rágyújtottak egy cigire. S persze olyanok is akadtak, akik egyáltalán nem vették fel. A begördülő helyi járatokon azonban mindenki használta a védőeszközt, és akik felszálltak a buszra, azok is minden további nélkül felvették.

Már a kora délutáni időszakban, a tanítás vége után ismét körülnéztünk, ezúttal a Szeberényi téren található buszmegállóban. A várakozók olyan 60 százaléka hordta a maszkot. Egy fiatalember, vélhetően középiskolás diák némi bemutatót tartott, hogy a védőeszközt a fejünk tetejére is húzhatjuk az eső ellen, ömlött is eléggé, majd azt is szemléltette, hogy ha valakit zavar a fény alvás közben, a szemére is rögzítheti. A rövid megállói stand-upot követően azután ő is a hagyományos viselet mellett döntött.

A buszokon mindenki hordta a maszkot, a többség szabályosan, persze a fiatalság nem lenne fiatalság, ha nem lázadna egy kicsit. Néhányan ugyanis tüntetőleg – átmenetileg legalábbis – letolták azt az állukra, és diadalmasan néztek körül. Valaki így is maradt az út végéig, mások pedig később azért visszahúzták az orrukig.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón jelentette be, hogy november elsejétől a közösségi közlekedési eszközökön kötelező a maszkviselés. A szabályozás az állomásokra és a megállóhelyekre egyaránt vonatkozik. A maszkviselés alól ezúttal is felmentést kapnak a hat év alatti gyermekek, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek.