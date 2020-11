Ismét kevés hívást kapnak a békéscsabai taxisok

Miután már kezdtek kilábalni a koronavírus-járvány első hulláma miatti mély gödörből a csabai taxisok, most újra kevés hívást kapnak. A maszkviselés ugyan a taxiban sem a sofőrnél, sem az utasoknál nem kötelező, de ebből nincs gond, és egyre inkább mindenki viseli a védőeszközt, a közterületen amúgy is előírás. Egyre több helyre hívják bevásárlás lebonyolítására a taxisokat, akik ennek eleget tesznek.

Az elmúlt 25 évben jelentősen megcsappant a kereslet a bérautók iránt, de olyan visszaesést soha nem éltek meg a megyeszékhelyi taxisok, mint ebben az esztendőben. Miként tavasszal, a járvány kirobbanása után, úgy most, a második hullámban is alig hívják őket, előfordul, hogy fuvar nélkül mennek haza.

Szeverényi Pál csaknem 30 éve taxizik, emlékszik még arra az időszakra, amikor 160-an dolgoztak ebben a szakmában csak Csabán. Ma alig vannak többen harmincnál, és a túlnyomó többség a Thermál Taxitársaságban tömörült. Főállásban páran dolgoznak, a többiek másodállásban vagy nyugdíj mellett végzik a személyszállítást.

– Becsülettel kiállunk a drosztokra, vagyis a kijelölt állomáshelyekre, de elenyésző számban akad fuvar – hangsúlyozta Szeverényi Pál. – A vasútállomási, idősotthoni, kórházi, bolti, szórakozóhelyi utak nullára vagy minimálisra csökkentek a szigorítások miatt. A családi rendezvények, esküvők, lakodalmak is elmaradnak. Mivel 90 százalékban kisadózó, katás vállalkozók vagyunk, segítséget jelentett, hogy márciustól június 30-áig ezt az adót nem kellett fizetnünk, egyéb költségeink viszont voltak, és bevétel híján is fedezni kellett a megélhetésünket. Most is jó lenne, ha a kata alól felmentést kapnánk egy időre.

A buszosból lett taxis elmondta azt is, hogy a tarifán már évek óta nem emeltek vagy csökkentettek, bármerre is mozdult el időszakosan a benzin és a gázolaj ára.

A higiéniás előírásokat betartják, fertőtlenítőszer minden kocsiban van, de ez korábban is ott volt az ülés mellett, mert pénzt kezeltek, és ez is hordozhat bármilyen fertőzést. A szájmaszk használata nem kötelező, de ha az utas kéri, felveszik, van, aki e nélkül is hordja.

– Ami pozitívum, hogy tízről tizenkét évre kitolták a taxizásra használható autók életkorát – emelte ki Szeverényi Pál. – Ez logikus is, hiszen ma már egy tízéves, karbantartott autó ugyanúgy mindent tud, minden paraméternek, például a környezetvédelminek is megfelel, mint egy új.

Wieszner Vilmos, a Thermál Taxi egyesületi elnöke kiemelte, diszpécserszolgálatuk 0-tól 24 óráig működik, tehát este nyolc után is végeznek személyszállítást. Más kérdés, hogy ezeknek a kijárási tilalom miatt nem üzleti, hanem szolgáltatási, jószolgálati okai vannak.

Ha valakit sürgősséggel kell kórházba vinni, vagy az éjszakai műszakba, illetve onnan szállítani, megteszik. Ugyanakkor az eddig csak éjszaka szolgálatban lévő kollégáik a szórakozóhelyek bezárása miatt ebből nem élnek meg.

Ezért ők is kiállnak a drosztokra napközben, ezzel még több taxi vár az utasokra. Önkéntes vállalásként bevásárlásokat is lebonyolítanak, így az érintetteknek nem kell kimozdulniuk otthonról. Egyre többen veszik igénybe ezt a szolgáltatást, a taxisok korrekten elszámolnak ügyfeleikkel, ebből még probléma nem merült fel.