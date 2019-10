Ismét fölényesen győzött dr. Görgényi Ernő

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere (Fidesz) is egyike a triplázóknak, ő is a harmadik ciklusát kezdi, miután fölényes győzelmet aratott a vasárnapi választáson. A Fidesz az egyéni körzetekben is nagyot nyert: tízből kilencben a jelöltjeik diadalmaskodtak.

A városvezető elmondta, az eredményekből egyértelműen látszódik, megmaradt a támogatottságuk a városban. – A polgárok elmondták a véleményüket az elmúlt öt évben végzett munkáról, meggyőző többséggel elismerték azt, és feljogosítottak annak folytatására – tette hozzá. – Mi pedig folytatni fogjuk városunk építését, amit nem csak racionális, hanem emocionális alapon, a Gyula városa iránti szeretetből is teszünk. S mivel érzelmi alapon közelítjük meg a munkát, érzelmi alapon is értékeljük a lakosság nagyarányú támogatását. A polgárok úgy döntöttek, hogy a fejlődés Gyulán nem állhat meg. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm mindezt, egyben hálás vagyok és örülök, hogy politikai közösségünk szilárdan áll. A polgármester kitért arra: a választások azt is megmutatták, hogy az emberek nem vevők a hazug rágalmakra, hanem azokat támogatják, akik dolgoznak a városért. Durkó Károly, a Városbarátok színeiben a második lett a polgármester-választáson, és szervezetük három képviselői helyet szerezve, a testületben szintén a második legnagyobb erő lesz. – Vasárnap a Városbarátok történetének legszebb pillanatát élhettük át, hiszen jelöltünk, Vigné Fábián Diána a szavazatok több mint 50 százalékát megszerezve egyéni körzetet nyert – fogalmazott Durkó Károly. – Sikeres a választás azért is, mert három mandátumot szereztünk a testületben, ami a legtöbb, amit eddig elértünk. Jelöltjeink 53 százalékkal több voksot kaptak, mint öt éve, az összes szavazat 20,7 százalékát érdemelték ki. Leel-Őssy Gábor, a Demokratikus Koalíció színeiben harmadik helyen végzett. – Tisztelettel gratulálok mindenkinek, aki mandátumot szerzett, és azoknak is, akik megpróbálták, hiszen ez egy tiszteletreméltó vállalás – hangsúlyozta. – Mindenkinek köszönöm a leadott szavazatokat. Azokat is, akik nem ránk szavaztak, és külön köszönöm, akik mellettünk döntöttek.