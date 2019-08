Ismét demonstráltak a víziközműcég dolgozói

Megfogalmazásuk szerint méltányosabb bérekért demonstrált az Alföldvíz Zrt. szakszervezete szerdán reggel Békéscsabán, a cég Csabagyöngye Kulturális Központban megtartott közgyűlése előtt. A résztvevők a munkavállalókat érintő megszorítások ellen is tiltakoztak. A cégvezetés célja az Alföldvíz egyenesbe hozása.

A megmozduláson Miskéri László szakszervezeti titkár elmondta, 2012-2013 környékén a jogszabályi háttér megváltozásával megcsappantak a társaság bevételi forrásai, ami a fizetésekre is kihatással volt. Mint kiemelte, az április közgyűlés előtt is demonstráltak, ám javulás helyett megszorítások következtek. Befagyasztották az elismerési szabályzatot, valamint a munkavállalókat hátrányosan érintő módon megváltoztatták a készenléti szabályzatot, ám ez a tiltakozások miatt nem lépett életbe. A pályaelhagyás továbbra is jelentős.

Bende Flóra szakszervezeti elnök, Jáger János az ifjúsági tagozat vezetője, Fürjes József, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke és György Attila elnökhelyettes is a helyzet megoldását, a bérek rendezését szorgalmazta.

Az Alföldvíz közgyűlésén a cégvezetés tájékoztatta a tulajdonosokat a társaság nehéz helyzetéről, majd elfogadták a társaság üzleti tervét. A cégvezetés elmondta, hogy a cél az Alföldvíz egyenesbe hozása, melyhez megkezdődtek a tárgyalások a kormányzati szereplőkkel. További cél a fizetőképesség megőrzése, hogy a várható komplex megoldás a víziközmű-szektorra nézve az Alföldvíz jövőjét is biztosítani tudja.

A közgyűlésen Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere felvetette, hogy a tulajdonos önkormányzatok hozzájárulásával a munkavállalók anyagi terheinek enyhítésére fizessen a cég egyösszegű támogatást, amely nagy segítséget jelenthet a végleges bérrendezésig. Erről nem született döntés.

Kedden a békéscsabai városi közgyűlés zárt ülésen tárgyalt a kérdésről, majd szerdán helyi képviselők tartottak sajtótájékoztatót a kérdésben. Takács Péter (LMP) elmondta, kezdeményezték, hogy nyílt ülésen tárgyaljanak a témában, hiszen a város és a megye egyik legnagyobb foglalkoztatójáról van szó. Miklós Attila (MSZP) úgy vélte, az államnak kell megoldania a helyzetet, és szólt arról is, hogy a karbantartások elmaradása gondokat okozhat.

ELŐZMÉNYEK:

Alföldvíz: nem került a cég a gazdasági szakadék szélére

Magasabb bért kérnek az alföldvizesek