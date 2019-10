Ismét benépesítették Szív cityt az újraélesztés napján

A megye számos településén rendeztek programokat szerdán az Újraélesztés Nemzetközi Napja alkalmából. Hazánkban évente több ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében utcákon, közterületeken vagy akár a saját otthonában. Ezeknek a betegeknek akkor van igazi esélyük a túlélésre, ha a helyszínen tartózkodók megkezdik a mellkaskompressziót a mentők megérkezéséig.

A fürdőváros mentőállomására nem sokkal délelőtt fél tizenegy után érkeztek meg a Göndöcs Benedek Középiskola egészségügyi ágazati szakgimnázium képzésre járó, 9.-es, 10.-es és 11.-es és érettségizett kisgyermekgondozó diákok. Jámbor Tünde és Blidár Tünde tanárnőktől megtudtuk, a fiatalok napi szinten tanulják az elsősegélyt, s most azt szerették volna, hogy mindezt a mentőállomáson is lássák.

– A kampány egyik legfőbb célja, hogy a laikusok minél hamarabb kezdjék el az újraélesztést – nyilatkozta már hírportálunknak Schneider László, a gyulai mentőállomás állomásvezető mentőtisztje. A szakember elmondta, két és fél év alatt közel duplájára emelkedett a sikeres újraélesztések száma az Országos Mentőszolgálatnál.

– Gyulán, valamint az állomásunkhoz tartozó környező településeken is hasonlóak a tendenciák – hangsúlyozta Schneider László. – Az elmúlt néhány hónapban is több alkalommal történt sikeres újraélesztés, amiben szerepe volt annak is, hogy munkatársaink megérkezéséig a helyszínen elkezdték a mellkasi kompressziót. Egyre többen vállalkoznak arra, hogy segítsenek, amiben természetesen nem mellékes tényező, hogy szakemberünk telefonon keresztül instruálja a helyszínen tartózkodókat, mit és miként csináljanak.

A mentőállomás vezetője nagyon fontosnak nevezte, hogy minél többen vegyenek részt legalább egy alapszintű újraélesztési képzésen. Kitért arra, hogy Békéscsabán havi gyakorisággal tartanak Hősképző napot, tavaly elindult a Szív City közösségi életmentő applikáció, munkatársaik folyamatosan tartanak képzéseket, és éppen keddi hír, hogy jövőre az Emberi Erőforrások Minisztériuma 50 millió forintot biztosít a hetedik osztályosok oktatására.