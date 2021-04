Ismét becsöngettek: visszatértek a gyerekek

Ahogy országszerte, úgy Békés megyében is újra megnyitottak hétfőn az általános iskolák alsó tagozatai, valamint az óvodák. A felső tagozatosok és a középiskolások május 10-ig digitális oktatásban vesznek részt.

Visszatért az élet a békéscsabai Lencsési Általános Iskolába is. Vida András igazgató elmondta, az intézménybe 670-en járnak, közülük 320-an alsó tagozatosok, tehát nagyjából a gyerekek fele mehetett hétfőn ismét. A kicsiket – a korábban megszokott rend szerint most is – több bejáraton engedték be az épületbe, hogy elkerülhessék a torlódást, a zsúfoltságot. Az alsó tagozatosok mindegyike a saját tantermét használja, úgy vélik, bonyolította volna a helyzetet, ha nem így járnak el. A szünetekben a gyerekeknek kijelölt helyeik vannak, illetve az ebédeltetést is úgy oldják meg, hogy minimálisra csökkentsék a találkozások számát.

Várták már az újranyitás lehetőségét a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskolában. Mucsi István igazgató azt mondta, jobban szeretik és hatékonyabbnak ítélik a hagyományos, mint a digitális oktatást. Ugyanakkor úgy véli, az online során is helytálltak, helytállnak a pedagógusok és a diákok, a szüleik. A szakemberek megosztják egymással tapasztalataikat, módszereiket. Hangsúlyozta: azok a kicsik, akik kértek a digitális oktatás miatt eszközöket, kaptak is.

Mucsi István ismertette: az általános iskola három feladatellátási helyen működik, kettőbe tért vissza az élet: saját tantermeikbe, a Wesselényi utcába mehettek az első és második, a Bartók tér 4. szám alá pedig a harmadik és negyedik osztályosok – ez összesen nyolcvan gyermeket jelent.

A felső tagozatosok valamivel többen, százan vannak, ők pedig tehát egyelőre maradtak digitális oktatásban.

Az alsó tagozatosokra érvényesek most is a korábbi szabályok. Tehát ügyelnek a kézfertőtlenítésre, érkezéskor mérik a testhőmérsékletet, gyakran szellőztetnek. Bár az intézmény egész területén kötelező a maszk viselése, azt tanórákon levehetik a gyermekek. Az igazgató szerint szerencsések, ugyanis meglehetősen tágasak a termek és a terek, kellően szét lehet ültetni a kicsiket. Mind a két tálalókonyhát üzembe helyezték, hogy ezzel is mérsékelhessék a kontaktusok számát.

A békéscsabai városi óvodákban is a korábbi, március 8. előtti szabályok az érvényesek. Szarvas Péter polgármester elmondta, az intézmény épületébe, udvarára csak a gyermek és vele egy szülő – maszkot viselve – léphet be. Ezen felül eddig további előírások bevezetésére nem volt szükség. Hozzátette, hogy a rendkívüli szünet ideje alatt is működtek a városi óvodák, és például a múlt héten a gyermekek több mint ötöde esetében kérték és vették igénybe a felügyeletet a szülők.

Ismertette: bár újra kinyitottak az intézmények, van lehetőségük a szülőknek otthon tartani a csemetéiket. Ha eljuttatnak egy kérelmet az igazgatónak, akkor a gyermek hiányzását a járvány ideje alatt igazoltnak tekinthetik.

Sokat lesznek az udvaron

A körösújfalui óvodába alapesetben tízen, a mini bölcsődébe pedig öten járnak. Simon-Lázár Lívia intézményvezető elmondta, hétfőn az óvodában öt, a mini bölcsődében pedig négy gyermeket fogadtak. Akik hiányoztak, azok főleg családi okok miatt maradtak ki, tehát a kicsik száma a jövő héten várhatóan nőni fog. Az újranyitást megelőzően takarítottak, fertőtlenítettek. Ha az idő engedi, akkor sokat tartózkodnak majd a gyerekekkel a megszépült, megújult udvaron. A szülők csak a bejáratig, az úgynevezett szélfogóig kísérhetik be a kicsiket, akiket ott vesznek át a szakemberek.

Biztonságos környezet fogadta a gyermekeket hétfőn Mezőhegyesen

Mezőhegyesen is kinyitott az óvoda és a bölcsőde. Előtte azonban bejáráson vett részt Pap István Tibor polgármester, aki szemlét tartott Mitykó Zsolt intézményvezetővel és Sulyok Éva óvodavezetővel.

Hétfőn 130 óvodás és bölcsődés gyermeket vártak, nagy részük ment is. A szakmai kollektíva – így az óvodapedagógusok, a kisgyermekgondozók, -nevelők, a dajkák – mellett a közfoglalkoztatottak is segítették a biztonságos és kulturált környezetbe való visszatérést. Folyamatosan pótolták a fertőtlenítő szereket, eszközöket. Az országos oltóprogram eredményeként a munkatársak kétharmada már felvette a védettséghez szükséges vakcinát is.

– Fontos, hogy minden gyermek egyenlő feltételek mellett jól érezze magát intézményünkben, az iskolaérettséghez szükséges fejlesztésben részesüljön. Ez utóbbi feltételnek nem volt egyszerű megfelelni az elmúlt bő egy év alatt, de a szülők partnerségével sikerült – hangzott el a helyszínen.