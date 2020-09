Ismét a megyébe érkezett az Országjáró

Élőben jelentkezett a Kossuth Rádió Országjáró című műsora szombaton a megye több településéről, Békésről, Mezőberényből és Dobozról. A megye névadó településén Czifra Szilvia műsorvezető elmondta, a Domokos István felelős szerkesztő által koordinált Országjáró minden szombaton több órában szól az ország különböző pontjairól.

– A járványhelyzet óta az volt a célunk, hogy bemutassuk az érdeklődő rádióhallgatóknak, hogy hazánk kisebb településein is mennyi érték, mennyi egyedi természeti kincs, mennyi minden található – mondta el hírportálunknak Czifra Szilvia. A műsorvezető ennek kapcsán szólt arról, hogy korábban Magyarország nagyobb városait már körüljártak hasonló módon, éppen ezért is fordultak a kisebb városok, közösségek felé. A programfolyam egyébként sokakban régi szép rádiós emlékeket is idézhetett, hiszen a legendás körkapcsolások keretei között adták egymásnak a szót az élő helyszínek, miközben feltárultak a turisztikai, kulturális, gasztronómia különlegességek, megszólaltak érdekes emberek, civil szerveződések.

– A települések szívét, lelkét, közösségét keressük a műsorokban. Ezek a dolgok a nagyobb hírfolyamokba nem kerülhetnek be, mi viszont szeretnénk bemutatni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy helybe menjünk, ne a távolból beszélgessünk az egyedi értékekről – tette hozzá.

A többórás műsorban 60-70 vendéget, különleges személyiséget szólaltatnak meg, amire az előkészültek már több héttel korábban megkezdődnek. Domokos Istvánék pedig egészen héten erre készülnek, előzetes egyeztetések, interjúk után választják ki az interjúalanyokat.

A szombaton 10 órakor kezdődött adásban a teljesség igénye nélkül feltárult a három település múltja, jelene és a jövője. Hallhattunk Petőfi mezőberényi látogatásairól, arról, hogy honnan kapta Békés a Madzagfalva nevet, mitől különleges a földrajzi eredetvédett Békési Pálinka, melyek Doboz különleges értékei, hogyan őrzik Mezőberényben a szlovák hagyományokat, milyen volt a békési tanyavilág, melyek a térség gasztronómiai értékei – és még sorolhatnánk a műsor részeit.