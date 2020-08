Iskolaszereket adományoztak a rászoruló gyermekeknek

A nyár sem telik tétlenül a Békési Fiatalokért Egyesület háza táján – tájékoztatta hírportálunkat Serfecz Dávid elnök.

Mint elmondta, a szervezet képviselői célul tűzték ki többek között a békési fiatalok közösségszervezését, a rászoruló helyi gyermekek támogatását. Ennek megfelelően – első alkalommal – az iskolájukat szeptemberben megkezdő egy-egy első osztályos lánynak és fiúnak vásároltak iskolatáskát, tolltartót és füzeteket, ezzel is könnyítve a szülők anyagi terhein.

Az adományt a szociális szolgáltatóközpont munkatársainak adták át. A szakembereket kérték meg arra, hogy a megfelelő helyre juttassák el az iskolaszereket. A központ igazgatóhelyettese, Guskáné Kiss Mónika megköszönte, majd elmondta, hogy kiválasztották azt a két családot, ahol valóban nagy segítség a felajánlás.

– Bízunk benne, hogy jövőre is módunkban lesz hasonló, vagy akár nagyobb méretű felajánlást is tenni a központ felé – fogalmazott Serfecz Dávid. A szervezet elnöke kiemelte, nemcsak karácsonykor jó adni, hanem év közben, a tanévkezdés előtt is nagy könnyebbséget jelenthet az adomány.