Iskolakezdéskor már használhatják az új szakaszt a tarcsai biciklisek

Jó ütemben halad Köröstarcsán a 47-es főút mellett készülő kerékpárút építése. A beruházás készültsége körülbelül 90 százalékos – tájékoztatott Lipcsei Zoltán.

A község polgármestere megkeresésünkre elmondta, a tervek szerint a fejlesztést iskolakezdésre át tudják adni, így szeptemberre mind a diákok, mind a felnőttek számára biztonságosabbá válik a közlekedés.

A településvezető megerősítette, mintegy 630 méteren épül meg az új kerékpárút Köröstarcsán, a két iskolaépület között. Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon nyert el összesen több mint 73 millió forintos támogatást a célra.

– Miután itt korábban nem volt kerékpárút, a legtöbben érthető módon a 47-es úton bicikliztek, bicikliznek. A szakasz forgalma azonban folyamatosan emelkedik, egyre több autós és teherautó is használja és halad át ezen a részen. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy erősítsük a biztonságot, hiszen nagyon sok gyermek, illetve gyermekes szülő is kerékpározik itt. A diákok iskolába is gyakran ezen a módon mennek. Mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy pályázzunk erre a beruházásra.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a munkálatok során a belvíz-elvezetést is rendbe tették, és a további közművekre is figyelnek, valamint a járda is megújult. Lipcsei Zoltán szólt arról is, hogy a kerékpáros turizmus is érezhetően megélénkült az elmúlt időszakban, vélhetően a pandémia következtében is. A Köröstarcsán áthaladókat, illetve a például a kikötőbe hozzájuk érkezőket is szolgálja majd a fejlesztést.