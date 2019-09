Iskolabusz indult Békéscsabáról

Elindult az a békéscsabai iskolabusz, amely Telegerendásról viszi majd reggelente a gyerekeket a nevelési-oktatási intézményekbe. A sajtótájékoztatón elhangzott, a megyei rendőrség a DAKK Zrt-vel együttműködve igyekszik gondoskodni arról, hogy a fiatalok biztonságban érhessenek be az iskolákba.

A kezdeményezéssel kapcsolatban Hudák Pál r. ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, a program célja, hogy a megyében a közlekedési kultúra minél jobb legyen és kevesebb baleset történjen az utakon. Utóbbi célkitűzésben kiemelt szerepet kapnak a felnőttek, akik példamutatással és a szabályok betartásával járulhatnak hozzá a számok mérséklődéséhez.

Hozzátette, a megyében az elmúlt időszakban a felére csökkent a gyermekeket érintő balesetek száma, és az elmúlt három évben nem volt az életüket követelő halálos baleset. – Próbáljunk meg szabálykövetően közlekedni, hogy minél kevesebb tragédia történjen az útjainkon – hangsúlyozta.

Dr. Vargáné dr. Szombati Andrea, a megyei rendőrség szóvivője a rendezvényen elárulta, a gyerekek rajzaival azt próbálják sugallni, mennyire fontos, hogy a felnőttek szabályosan közlekedjenek, és ne csak a gyerekektől várják el ezt.

– Ha átszaladunk egy villogó zöld lámpán, legközelebb a kicsik is megpróbálják, viszont nem biztos, hogy nekik is sikerül felmérni a közeledő járművek sebességét, távolságát. Ráadásul a statisztikák szerint legtöbbször utasként sérülnek meg a gyermekek, vagyis nekünk felnőtteknek kell gondoskodnunk az ő biztonságukról. És ha azt látják, hogy indulás előtt minden biztonsági óvintézkedést elvégzünk, akkor ez számukra is természetessé válik – fogalmazott.

Pardi Ildikó r. alezredes, a megyei balesetmegelőzési csoport vezetője kiemelte, a most induló iskolabusz oldalára a „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” című rajzpályázat munkáiból válogattak ki egy csokorra valót, amely a gyermekek melléjük írt üzeneteivel válik teljessé.

– Bízunk abban, hogy ez a fajta következetes munka, amit a munkatársaimmal a baleset-megelőzésbe fektetünk generációkon átívelően hat majd – tette hozzá.

Dzurek Gabriella, a DAKK Zrt. békéscsabai üzemvezetője arról tájékoztatott, hogy a most üzembe helyezett busz Telekgerendásról indul majd reggelente, és Békéscsabán a Petőfi liget érintésével, a belvárosban teszi le a gyerekeket. Délután pedig a Szeberényi térről, miután felvette a Kazinczy Ferenc, valamint a Savio Szent Domokos Katolikus Általános Iskola tanulóit, az állomást érintve indul vissza Telegerendásra.