Írásban szól a világhoz a csabai Csurulya Bolda Panna

A fiatal művész, Csurulya Bolda Panna sikeresen szerepelt nemrég a MOL Tehetségtámogató Programjában.

A pályázat idén országszerte összesen 19 millió forinttal segíti az ifjú tehetségeket, akik az elnyert összeget leginkább hangszervásárlásra, útiköltségek fedezésére vagy kutatásra fordítják – tudtuk meg a MOL Alapítvány sajtóközleményéből.

A 13 éves Csurulya Bolda Panna hírportálunknak elmondta, bár kifejezetten írói pályára készül, érzelmeit egyaránt közvetíti dalban – énekben és zongorán –, szövegben, rajzban, illetve képregények formájában is. Történetei leginkább romantikus és misztikus műfajban fogannak, melyeket először filmjelenetként képzel maga elé, majd papírra veti azokat. Hozzátette, mivel óvodáskorától kezdve olvas könyveket, rengeteg cselekménnyel találkozott már. Ezek mind inspirálták, így idővel késztetést érzett arra, hogy ő is kiadja magából gondolatait. Az olvasmányokon kívül természetesen a családtagjai, barátai és a körülötte zajló események is megihletik a mindennapokat, melyekből legtöbbször vicces sztorikat gyárt. Továbbá gyakran ír fanfictiont (rajongói irodalom) is, melyek megjelentek már több fandomban (rajongói csoportban).

Bolda történeteivel elsősorban a fiatalokat kívánja megcélozni, illetve a szélesebb látókörrel rendelkező felnőtteket. Mivel úgy gondolja, mindig van hová fejlődnie, ezért folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, ahol tanulhat írni és fogalmazni. Így találtak rá édesanyjával egy irodalmi írói táborra, a People Teamre, ami egy rendkívül jó lehetőség lenne számára. Mivel azonban ez igen költséges – 75 ezer forintba kerül –, így megpróbáltak támogatót keresni hozzá. Ekkor találtak rá a MOL Tehetségtámogató Programra, amire rögtön be is adták pályázatát korábbi munkáival, eredményeivel együtt, melyek által a döntőbizottság bizalmat szavazott neki.

Végül korábbi magyartanárát, Magyarné Zahorán Editet említette, akinek elmondása szerint nagyon sokat köszönhet. Mindig igazságosan bánt vele, rávilágított a hibáira, melyeket ezáltal korrigálhatott, így önismeretet is tanult tőle. Gyakran olvasta el iskolán kívüli munkáit, és versenyekre is felkészítette.