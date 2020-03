Ipari területek kialakítására nyert százmillió forintot Mezőberény

Két helyszínen három új ipari területet alakít ki hamarosan a mezőberényi önkormányzat – tájékoztatta hrportálunkat Siklósi István polgármester.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

A településvezető elmondta, a beruházás megvalósítására mintegy 100 millió forintot nyertek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán.

– Eredetileg egy másik helyszínre, közvetlenül a vasút mellé terveztük az ipari terület kialakítást. Végül több ok miatt is a Penny mögötti mintegy kilencezer négyzetméteres városrészt, s a közelmúltban kialakított ipari park mellett, a Berényben Szérűskertként ismert területet, valamint az annak közelébe eső háromszög alakú részt jelöltük ki a munkálatok számára – ecsetelte a polgármester. – Ezeken a helyeken megteremtenénk az útkapcsolatot, kerítést építenék, és elektromos autótöltőt is kialakítunk majd a megújuló energiaforrások használatának jegyében.

A településvezető kifejtette, a Penny mögötti területre máris akad érdeklődő, már konkrét írásbeli megkeresés is érkezett. – Természetesen a jelenlegi helyzetben a testület nem hozhat döntést a kérdésben, de a szándék olyannyira komoly, hogy már a tervezés szakaszában tart náluk az előkészítés – tette hozzá.

Mezőberényben egyébként is kiemelt figyelmet fordítanak a gazdaság élénkítésére. Tavaly júliusban adtak át egy ipari parkot a város határában, a 47-es út mellett.

– Arra törekszünk, hogy a népesség megtartásához minden eszközzel hozzájáruljunk – fogalmazott. – Az ipari terület mellett ezt szolgálja például az új lakások építése is, illetve számos egyéb program, például az ösztöndíjak biztosítása.