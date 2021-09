Iparági fejlesztés helyszíne lesz Kardoskút

A Magyar Földgáztároló Zrt. egy megközelítőleg 2,5 MW összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő technológiát tervez létesíteni a kardoskúti földalatti gáztárolónál. A helyi képviselő-testületnek korábban adtak erről tájékoztatást, a lakossági fórumon pedig a kardoskútiaknak szemléletes prezentációval készültek a szakemberek: Erdélyi Lajos üzemeltetés-támogatásvezető és projektvezető, Mérő Tamás művelési csoportvezető, műszaki és innovációs területért felelős projektmenedzser, és Bot Adrián, a Kardoskúti Földalatti Gáztároló tároló vezetője.

Varga Pál polgármester emlékeztetett, a település élete összeforr a szénhidrogén-lelőhely, majd a gáztároló ipari létesítmény mindennapjaival. Napjainkban a Magyar Földgáztároló Zrt. hazánkban négy földalatti gáztárolót üzemeltet, ezek egyike a kardoskúti. Az éves magyar felhasznált gázmennyiség – hozzávetőlegesen – felét képesek itt tárolni. Ahogy az előadók fogalmaztak: nagyon speciális „raktárosai” ők a földgáznak.

Az Európai Unió részéről komoly törekvés az energiaszerkezet átalakítása a fenntartható fejlődés érdekében 2050-re. Ezt pedig a fosszilis energiahordozók kivezetésével, a villamosenergia térnyerésével szeretnék elérni. Igen ám, de a villamosenergia nem tárolható, vagy csak költségesen. Kardoskúton most ennek a problémának a feloldására keresik kutatókkal, egyetemekkel közös projektekben a műszaki megoldásokat az Akvamarin projekt keretében, ami 2021 februárjában indult.

S hogy miért éppen Kardoskúton? – erre is választ adtak a Magyar Földgáztároló Zrt. szakemberei. Mert adott egy meglévő és ráadásul megfelelő léptékű infrastruktúra. És van az Akvamarin projekt: ennek a rendszernek a felépítése jelentős energiatárolással kapcsolatos innovációs tartalmat hordoz, amellyel hozzájárul a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásához is: a megújuló (nap- és szélerőművek által termelt) energiafelesleget, többlet villamosenergiát vízbontással hidrogénné és ipari oxigénné alakítják. Az így előállított hidrogén a tervek szerint földgázzal keverve a Magyar Földgáztároló Zrt. saját fűtőgázzal működő berendezéseiben kerül felhasználásra, csökkentve ezzel a szén-dioxid kibocsátást is.

– A Magyar Földgáztároló Zrt. Akvamarin projektjének a lényege tehát, hogy a vállalat a kardoskúti földgáztároló mindennapos tárolási tevékenysége mellett megújuló energiából származó hidrogént állít elő, amit azután kazánokba, gázmotorokba és regeneráló berendezésekben saját maga is hasznosít. Az iparági fejlesztés jelenleg a megalapozó kutatásoknál tart – hangzott el a lakossági fórumon.

A projektnek fontos eleme, hogy az Akvamarin projekttel párhuzamos réteget célzó kutatások megerősítő eredményei esetén hosszú távon a földgáztároló a hidrogént a besajtolt és kitermelt földgázáramba is bekeveri, elvégezve ehhez a kapcsolódó anyagtechnológiai kutatásokat is. Lényegében arra a kérdésre keresve a választ, hogy a nagyon nagy értékű magyar földgáz-infrastruktúrát hogyan lehet majd a zöld gazdaságra történő átmenet során is életben tartani, hasznosan alkalmazni és lényegében a zöld gazdaság fenntartható elemévé tenni akkor, amikor a földgázra, mint fosszilis tüzelőre már kevésbé lesz szükség. Az 1,9 milliárd forintos támogatást elnyert Akvamarin projekt a Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem és a Debreceni Egyetem bevonásával valósul meg.