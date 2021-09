Ínycsiklandó fogások vártak az érdeklődőket Dévaványán

Nagy sikert aratott szombaton a Füst és Tűz-, Bográcsételfőző-, Grill&BBQ Smoker Fesztivál Dévaványán. Az esemény nevezői és résztvevői ugyanis megtöltötték a Hősök terét, ami az egész nap készülő finomságoktól illatozott.

Valánszki Róbert polgármester a standok között fogadva minket elmondta, hosszú évek hagyománya már Dévaványán a rendezvény az őszi betakarítás végéhez közeledve, ahol mindig szép számmal gyűlnek össze nevezők és látogatók egyaránt. Idén húsz csapat süt-főz a fesztiválon, a paletta pedig nagyon széles. Van aki bográcsban készített ételt, mások smokerrel sütöttek húst, zöldségeket és desszertet, de előkerült a tárcsa, a grillsütő, és az üst is. Természetesen az ételválaszték is a legkülönfélébb, hiszen az almás lepénytől, a szilvásgombócon, töltött káposztán és bográcsoson keresztül a sültekig mindenféle étel helyet kapott a standokon.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, örömmel érkezett a dévaványai Füst és Tűz fesztiválra, ahol a nevező csapatokat is meglátogatta. Náluk pedig különféle érdekességekkel találkozott, köztük nem mindennapi műszaki megoldásokkal. Emellett jó volt látnia a sok lelkes baráti társaságot és családot, akik együtt nevezték be és készítették el a főzőversenyre finomságaikat. Hozzátette, Dévaványán is jól látszik az, hogy az emberek a hosszú bezártság után kiéheztek a rendezvényekre, így most különösen jó hangulatban töltik együtt az időt. Végül elárulta, ő maga is ellesett néhány trükköt a smoker használatával, és az egyedi darabok elkészítésével kapcsolatban.

Szedlák Réka és férje Séllei Lajos egyedi, saját készítésű BBQ sütőikkel, grillsütőikkel és smokereikkel érkeztek a fesztiválra. Elmondták, eszközeiket gyakran próbálják ki különböző rendezvényeken, illetve barátaiknak is szívesen sütnek bennük. Séllei Lajos három éve foglalkozik hobbi szinten a sütőeszközök készítésével, melyek közül a smokert példéul nagymamája varrógép állványára épített rá. Megtudtuk, a szerkezetekben nem csupán húsokat és zöldségeket sütnek, hanem vargabélest, almás és szilvás pitét is, illetve próbálkoznak bennük kekszek és túrós batyu készítésével is. A Füst és Tűz fesztivál pedig egyfajta szívügyük, hiszen életre hívásában közreműködtek.

Bácsi Erzsébet, a Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesülettel érkezett a fesztiválra, melyen minden évben részt vesznek szilvásgombócukkal. Idén 525 darabbal készültek, hiszen mindig nagy a kereslet náluk. A receptjük ugyan titkos, de annyit elárult, hogy az igazi, nagymamáink féle változatról van szó.

A fesztivál főzőversenyének eredményei a következők:

Bogrács kategória:

3.Kiskakasok: kakaspörkölt helyben gyúrt túróscsuszával

2. BográcsBarátok: Fortuna káposztája

1.Káposztás, babos csülök:Árpád és a boszorkányok

Grill kategória:

3.Mezgé Gastro Team:Görög grill tál

2.Konyhatündérek:Tárcsán készült csirkebrassói

1.Madárlátta: Grill &BBQ finomságok és smokerben sült pite