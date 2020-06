Intézkedtek Battonyán a kiömlő szennyvíz miatt

A lezúduló csapadék Battonyán több helyen okozott vízelöntéseket.

Ahogy arról már írtunk, a szerdai, lezúduló csapadék Battonya több pontján okozott fennakadásokat, vízelöntéseket. A Klapka és Ady utca sarkán is voltak kritikus pillanatok.

– De megoldódott a probléma. Nagy gond, hogy a vízelvezető árkok elhanyagoltak, különösen a lakatlan házak előtt. Az önkormányzat folyamatosan próbálja rendben tartani ezeket a részeket. Jól eső érzés volt, hogy itt összefogtak az utca lakói, végigjárták az átereszeket és közös erővel megnyitották a víz útját. Követendő a példa – írta ki közösségi oldalán a városvezető.

Ám a baj tetéződött, a szennyvíz is utat tört magának, nem is kicsit. A helyszín szintén a Klapka és az Ady utca sarka, ahol szennyvízgyűjtő akna van.

– Kihívtuk a katasztrófavédelem munkatársait, mert a szennyvíz környezetkárosító és fertőzésveszélyt is jelent ilyen mennyiségben – tette hozzá Boros Csaba a csütörtöki nap történéseivel kapcsolatban.

Volt máshol is dolga a város első emberének: egy elhanyagolt ház tetőzete éppen most szakadt be, az idős lakóját kimenekítették, biztonságos helyen elszállásolták.