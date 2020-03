Interneten adott koncertet a gyulai Pernahajder Campbell zenekar

„Ezután is minden úgy lesz, mint ahogy eddig volt” – üzente szerda este megtartott internetes koncertjén a gyulai Pernahajder Campbell zenekar, már a vírus utáni időszakra is gondolva. A rendkívüli tehetséges csapat több mint egy órán át szórakoztatta saját dalaival a közönséget a youtube-on keresztül.

Baracsi István énekes, szövegíró elmondta, mindenki tudja, tapasztalja, hogy faramuci helyzet alakult ki: – Az előadók, zenészek, színészek is nehéz helyzetbe kerültek, de mindenkinek megváltozott az élete az elmúlt napokban – folytatta a gondolatot. – Át kell gondolni a hétköznapokat és a hétvégéket, amelyek előttünk állnak.

Baracsi István utalt a színpad mögött is szereplő, Maradj otthon feliratra: – Ahogy Lovasi Andrásék, a Kispál és a Borz megénekelte, Maradj otthon, nézzél tévét! S ha így lesz, akkor vége lesz az őrületnek, és újrakezdődnek az élő koncertek – tette hozzá, majd szólt arról, hogy egy jó ideig a szerdai volt az utolsó fellépésük, ők is visszavonulnak a családjuk körébe.

Ezt követően elkezdte a koncertet a Baracsi István, Görbedi Jokó (gitár), Menyhért Csiga Csaba (basszusgitár), Hajdu István Gergely (billentyű) és Hőgyes Elek (dobok) alkotta csapat. Az első dal néhány sora, „Kulcsra zártam az ajtót, hogy rajtunk kívül senki ne legyen a szobában” vagy a „Legalább ettől szebb lesz a holnap” sokat mondhatott a hallgatóknak.

A második nóta az Ideális élet volt, amely előtt a zenekar megköszönte az orvosok, ápolók, mentők, takarítók, a háttérben tevékenykedők munkáját. Mint elárulták, Gergő testvére is az egészségügyben dolgozik, első kézből is tudják, hogy a kórházakban huszonnégy órás szolgálatot látnak el, és próbálják a gondokat minimalizálni. Később némi öniróniával a folyadékbevitel fontosságára is felhívták a figyelmet.

A koncert következő részében kiderült, hogy Angliából, az Egyesült Államokból, Lengyelországból és Németországból egyaránt hallgatták a srácok fellépését szerdán este. Őket külön is üdvözölték az adott ország nyelvén, és persze esetükben sem maradt el a „Maradj otthon!” kérés. Később megköszönték a rendőröknek, a katasztrófavédőknek, a szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek a hozzáállásukat. Külön kitértek arra, hogy a következő hetek összezártsága mennyi nehézséget okoz még a legjobban működő kapcsolatokban is, éppen ezért toleranciára kérték a családokat, férjeket, feleségeket.

Közben pedig szóltak a dalok, például felcsendült a remek humorral fűszerezett Csókolom. S bár a szövegek eredetileg természetesen nem a jelenlegi helyzetre születtek, mégis sugallták a kitartást, az optimizmust is. „Attól még hajó a hajó, hogy rossz szél fújja a vitorlát” – énekelte a csapat. A srácok állást foglaltak az értelmetlen élelmiszer-felhalmozás ellen is. Rávilágítottak, hogy akadt olyan gluténérzékeny ember, aki már nem, vagy csak nehezen tudta beszerezni a „nagy bevásárlások” miatt a neki,speciálisan szükséges élelmiszereket. A szintén pedagógus Baracsi István arra ösztönözte a diákokat, hogy törekedjenek a rendszerességre. A koncert végén elmondták, nem csak ők, hanem számos zenekar ad online formában élő koncertet. Érdemes figyelni őket, hogy senki ne maradjon élő zene, kultúra nélkül.

– Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra – zárt a fellépést Baracsi István.