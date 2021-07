Integrált tenisz tábort szerveznek Mezőberényben

Nyári integrált tenisztábort szerveznek ezen a héten, hétfőtől péntekig Mezőberényben. A kezdeményezés legfőbb célja a sportág népszerűsítése mellett a társadalmi befogadás erősítése.

Hat éven keresztül az Erzsébet Program keretében Zánkán zajlott hasonló jelleggel integrált tábor, ám megváltoztak a körülmények, így új utakat kellett keresni – nyilatkozta lapunknak Orbán-Sebestyén Katalin. A Magyar Tenisz Szövetség Fogyatékossággal Élő Teniszezők Bizottságának szakmai vezetője elmondta, a folytatásért nagyon sokat tett Medvegy Judit, a Csepel-Szigeti Fogyatékosok Sportegyesülete elnöke, az MTSZ pedig elfogadta a tábor megrendezésének elképzelését. Mezőberény pedig úgy került képbe, hogy az említett zánkai táborban fontos szerepet töltött be S. Nagy Imre, a Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület vezetőedzője.

Orbán-Sebestyén Katalintól megtudtuk, hogy a berényi programon az ép fejlődési ütemű gyerekek mellett hallássérült diákok és értelmi fogyatékossággal élő sportolók is részt vesznek. Berente Judit, Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke és a szervezet néhány sportolója is előadást tartott Mezőberényben. Emellett a helyi Mécses Egyesület kerekesszékes sportolói is bekapcsolódtak a foglalkozásokba.

Az Athlészisz Alapítvány és a Fogyatékosok Országos Diák-, és Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, illetve Siklósi István polgármester is a tábor mellé állt, a fiatalok így sárkányhajózhattak, előadásokat hallgathattak, lovagolhattak, lovas kocsikázásba is bekapcsolódhattak, és a helyi fürdőbe is eljutottak. A Nestlé és a Teqball ugyancsak a kezdeményezés mellé állt.

– A legfontosabbnak persze azt tekintjük, hogy mindenki egy héten át, jó közösségben a tenisszel foglalkozhasson – tette hozzá a szakmai vezető. A táborba ellátogatott Sütő Csilla, a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára, Gubacsi Zsófia, a szövetség FÉT Bizottságának elnöke, korábbi remek, TOP100-as WTA-játékost, illetve ahogy említettük Berente Judit, illetve Noszek Pétert, a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagját is várják a programra. A teniszedzéseknek a Szalai Barna Tenisz Klub ad otthont.