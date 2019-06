Ingyenes szív- és érrendszeri vizsgálatok tíz perc alatt a háziorvosoknál

Nyertes pályázat jóvoltából működik 2018 áprilisa óta (Békés megyében egyedülálló módon) Orosháza és Tótkomlós háziorvosi körzeteinek a bevonásával, Orosháza önkormányzatának a vezetésével az a projekt, amelynek a keretében kialakították az alapellátást végző háziorvosi praxisok és egyéb egészségügyi szakemberek együttműködő hálózatát.

A praxisközösség számos ingyenes szolgáltatást kínál a lakosság számára – hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol dr. Patvaros Áron szakmai vezető arról számolt be, hogy a sikeres eszközbeszerzésük eredményeként egy komlósi és négy orosházi háziorvosnál már használják a szív- és érrendszer állapotfelmérését szolgáló, egyenként 1 millió forintos műszereket. Cél a lakosság ingyenes átszűrése. Felhívják az emberek figyelmét, kérjenek időpontot orvosuknál. Alkalmuk van egészségnapokon is élni e szűrési lehetőséggel. Kitelepülő egészségnap lesz Tótkomlóson és Orosházán is.

Vizsgálatra bejelentkezés a praxisközösségben résztvevő háziorvosoknál

Orosházán: dr. Bárdos Géza, dr. Boromisza Rózsa, dr. Dani Győző, dr. Mahmoud Ahmed Toufick, dr. Medgyesi Erzsébet, dr. Nagy Gabriella, dr. Patvaros Áron illetve

Tótkomlóson: dr. Szabó J. Attila