Indul a tanszervásárlási láz, egyre tudatosabbak a szülők

A nyár utolsó hónapjában elkezdődik az iskolára készülés időszaka. A tanévkezdéshez szükséges eszközöket például ilyenkor szerzik be a legtöbben – tudtuk meg az egyik békéscsabai írószerbolt üzletvezető-helyettesétől. Kiderült továbbá, hogy a szülők egyre tudatosabban vásárolnak, és egyre inkább ragaszkodnak a márkákhoz.

Pribojszki Gábor, a Pátria Irodaszer 17. számú boltjának üzletvezető-helyettese elmondta, júliustól folyamatosan nő a tanszerek iránti kereslet. Sok szülő először feltérképezi a kínálatot és az árakat, érdeklődik a kedvezmények iránt, majd augusztus elején visszatér hozzájuk – legtöbben már gyerekekkel –, és megveszi a listáján szereplő termékeket. Mindemellett egyre több olyan vevőjük van, aki szívesebben intézi el a beszerzést sorban állás nélkül, ezért idén tovább nőtt az online rendeléseik száma a webshopjukban, így nálunk már csak a kész csomagot veszik át.

A „dömping” lényegében az augusztus 20-i ünnep után kezdődik, tanévkezdésig főként az általános iskolások és szüleik, szeptember elején pedig a középiskolások, egyetemisták vásárolnak. A legnagyobb rohamot idén az augusztus 26. és szeptember 7. közötti időszakra várják.

Beszámolójából kiderült, iskolaszezon előtt megnő a papír-írószert árusítók száma, illetve kínálata, és sok helyen extrém alacsony árakkal próbálják megnyerni a vevőket. Tapasztalataik szerint azonban a szülők évről évre tudatosabban költik el a pénzüket, és egyre inkább odafigyelnek a minőségre, főként a tartós termékek, a tolltartók, iskolatáskák, de akár a füzetek, ceruzák esetén is.

A szaküzlet előnyeként említette, hogy jóval nagyobb választékot, hozzáértő kollégákat, szakirányú segítséget nyújt a vásárlóknak. Az eladók ugyanis folyamatosan a vevők rendelkezésére állnak, segítik őket a jó választásban, hiszen ismerik a termékeket, azok előnyeivel, illetve esetleges hátrányaival együtt, valamint ismerik a pedagógusok igényeit is.

Az árakkal kapcsolatban kifejtette, hogy az első osztályosok indulócsomagja többe kerül az iskolatáska és a szükséges termékek száma miatt, de évről évre kevesebb tanszert használnak, így gyakran előfordul, hogy a felsőbb évfolyamokban már csak füzeteket vesznek az utolsó nyári hónapban.

A minőségről elmondta, a jól bevált termékeket előnyben részesítik a szülők, ami különösen testvérek esetében igaz, hiszen ha a nagynál már bizonyított a márka, a második, harmadik gyermeknek is előszeretettel választják azt. Nagy szerepe van továbbá a választásban az úgynevezett divatállatoknak is, az unikornis- és flamingóláz után most a láma és a lajhár jelenik meg a füzeteken, tollakon, tolltartókon, illetve a klasszikus vagy épp aktuális kedvencek is, legyen szó filmhősökről vagy futballsztárokról.

Laurinyecz Zoltán, a Hetes Kft. – Sportcorner tulajdonosa elmondta, tanévkezdés előtt üzletükben is jelentősen megnövekszik a forgalom.

Ilyenkor a szülők a kisebb gyermekeknek főként a hátizsákokat, edzőcipőket, tornacipőket és tornadresszeket szerzik be náluk, az idősebb, sportoló gyerekeknek többek közt a cipőtartós sporttáskákat, a távolabbi településeken tanulmányokat végzőknek pedig az utazótáskákat keresik. Továbbá az úszófelszereléseket is ebben az időszakban szerzik be.

A cipőkre visszatérve kiemelte, sportszaküzlet-tulajdonosként minden esetben hangsúlyozza, hogy tornacipőnek mindenképp sporttalppal rendelkező, minőségi lábbelit válasszunk gyermekünknek, hiszen rendkívül fontos az ízületek védelme a napi testnevelésórák ideje alatt, mellyel a fejlődésben lévő csontozat is védelmet kap.

Hozzátette, a nyár végén jelentősen megnövekszik a kereslet a labdákra – főként a focilabdákra – is, mivel a nyaralások után visszatérnek a sportpályákra és a játszóterekre a gyerekek, illetve az edzések is elkezdődnek. Végül elmondta, ezek a bevásárlások a legtöbb családnál már augusztus elején elkezdődnek, a legnagyobb hullám viszont 20-a után jellemző.

Szatmári Hajnalka elmondta, gyermeke idén szeptemberben kezdi az első osztályt, így még nagyobb izgalommal telik a tanszerek megvásárlása is. Hozzátette, szerencsére az iskola megkönnyítette a dolgukat azzal, hogy a nyár eleji szülői értekezleten egy részletes tanszerlistával látták el őket. Ezen pedig nem csupán a beszerzendő eszközök darabszáma, hanem az ajánlott márkák is szerepelnek, melyet azért is jónak tart, mert így a gyerekek egységes tárgyakkal dolgoznak, és kevésbé alakul ki köztük az irigység a másik dolgai iránt.

Végül elmondta, az iskolai kellékek megvásárlása náluk lényegében egész nyáron zajlik, az iskolatáskát, tolltartót, íróasztalt és forgószéket már júniusban megkapta kislánya, a tornafelszerelést és ünneplőruhát júliusban vették meg, a tanszerek pedig augusztusra maradtak. Így jobban el tudják osztani a költségeket, hogy ne legyen egyszerre túl nagy kiadásuk.

Cserepes Mária elmondta, középiskolás fiának már csak füzeteket, tollakat, ceruzákat és rajzlapot vesznek a tanévkezdésre, mivel a tartósabb eszközeik – például a körző, vonalzó és a tudományos számológép – megmaradt nekik a korábbi évekből. A nagy bevásárlás így náluk körülbelül tízezer forintba kerül, viszont tanévkezdés után még gyakran kérnek a tanárok plusz eszközöket, amit év közben szereznek be.