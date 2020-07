Immár a Békés megyei gyerekek gondját is viseli a szolgáltató

Ez év július elsejétől, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának tevékenységi területe és feladatellátása jelentősen bővült. A szervezet immár a fővárosban és nyolc megyében, köztük Békésben látja el a gyermekvédelmi szakellátás feladatait.

Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár a feladatátadás kapcsán elmondta, jelenleg Magyarországon 23 ezer gyermek nem vér szerinti családjában, hanem nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban nő fel. Kifejtette, az állam számít a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben is az egyházakra és a civil fenntartókra. Jelenleg az egyház szerepvállalása a gyermekvédelemben a legjelentősebb, itt év végére el fogja érni a hatvan százalékot.

A katolikus egyházra a lelkek gyógyítása és a gondoskodásban meglévő történelmi hagyomány miatt tekint stratégiai partnerként az állam. Az államtitkár úgy fogalmazott, az jelenti a sikert a gyermekvédelemben, ha a gondoskodásból kikerülő gyermek 18–23 évesen megtalálja a helyét az életben, és nem szorul rá a szociális ellátórendszerre.

Dr. Kiss Rigó László szeged-csanádi püspök kiemelte: az egyházmegye intézményeiben azoknak a feladatoknak az ellátását végzik, amelyek hagyományosan is az egyházak küldetéséhez tartoznak. Szavai szerint az egyháztól elvárja a társadalom, hogy a legnehezebb kérdésekkel foglalkozzon, problémás helyzetekben álljon helyt, gondoskodjon a rászorulókról, gyermekekről. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egyházmegyei intézményként a családjukat nélkülöző gyermekek ellátásáról gondoskodik, mégpedig azzal a célkitűzéssel, hogy azok szeretetteljes, minél családiasabb környezetben nőhessenek fel. – Olyan munkatársaink vannak, akik a szó legnemesebb értelmében hivatásként végzik a munkájukat. Erre az egyházmegye büszke, csak ezért tudunk vállalni ilyen feladatot – emelte ki a püspök.

Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója szerint szervezetük alapvető célja a nevelő-fejlesztő munkára koncentráló, közvetlen segítségadás, de folyamatosan fejlesztik is azt a szakmai programot, amellyel a teljes ellátási területen ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást nyújtja. – Gyermekvédelmi szolgálatunk során egyetlen dolog számít: a gyermeket szeretni kell. Ezek a gyerekek pont arra vágynak, hogy az érdemeiktől függetlenül szeretetreméltók, elfogadhatók legyenek. A feltétlen szeretet, a törődés, az emberi figyelem érzését kell kialakítanunk a gyermekekben. Úgy kell szeretni őket, hogy képesek legyenek szeretni másokat. Az út, ahol szeretetté válik a nevelés, ott gyógyítássá válik a munkánk – hangsúlyozta a főigazgató.

– Békés megyében 536 szakellátásban lévő gyermekünk van, és 120 nevelőszülőnk. Azzal, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye átvette a szakellátást Békés megyében is, számos fejlesztéssel és rengeteg programmal bővül szolgáltatásunk, ezzel vonzóbbá tehetjük a nevelőszülői hivatást. Öröm számunkra, hogy az országos kampány hatására az év elején elindítottunk egy tanfolyamot, ami be is fejeződött, így tíz család lesz rövidesen nevelőszülő. De továbbra is nagy szükség van nevelőszülőkre – árulta el Kisné Fekete Marianna általános szociális munkás, mentálhigiénés szakember, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Békés megyei nevelőszülői hálózatának vezetője.