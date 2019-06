Illegális potencianövelőt adott el ismerőseinek

Megkezdődött annak a férfinak a tárgyalása csütörtökön délelőtt Máténé dr. Rapport Gyöngyi bíró előtt a Békéscsabai Járásbíróságon, akit egészségügyi termék hamisításával és más bűncselekményekkel vádol az ügyészség. A vád szerint a férfi hazánkban nem engedélyezett potencianövelő szert vásárolt, és azt értékesítette.

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2017 májusa és 2018 augusztusa között nagy mennyiségben Magyarországon nem engedélyezett potencianövelő szert vásárolt, és azt értékesítette is. Továbbá – és az képezi a vádirat másik részét – ebben az időszakban, többször marihuánát fogyasztott részben egyedül, részben ismerőseivel együtt. Volt olyan alkalom is, amikor a vádlott kokaint, illetve amfetamint szerzett meg, majd a kokaint el is fogyasztotta.

A megmaradt kábítószert a vádlott az otthonában tárolta. Dr. Sas Ildikó ügyész 1 év 6 hónapos börtönben letöltendő szabadságvesztést, három év közügyektől való eltiltást és a 94 ezer 500 forintos perköltség megfizetését kérte büntetésként a férfira.

A vádlott elismerte a bűncselekményt, és lemondott tárgyalásról való jogáról, így eredetileg úgy tűnt, nincs akadálya, hogy a bíróság az úgynevezett előkészítő ülésen döntést hozzon, ám végül mégis tárgyalás kezdődött az ügyben.

A bíróság elsőként a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kérdéseket vizsgálta. Kiderült, hogy a férfi fogyasztott marihuánás cigarettát, ami maga sodort, de saját elmondása szerint abból sosem értékesített másoknak. Az ügyben három férfit hallgatott meg a rendőrség annak idején, akik közül ketten egyértelműen azt vallották, hogy valóban elszívtak egy-egy füves cigit a férfival, amikor nála tartózkodtak.

Egyikük még azt is elárulta, hogy egy kis marihuánát elvitt a vádlottól, és már saját otthonában rendes dohánnyal keverve sodort magának egy spanglit, de írásban felolvasott vallomásukban mindketten határozottan állították, hogy pénzt sosem adtak a fűért.

A harmadik férfi két ellentétes vallomást tett a rendőrségen, mert először azt állította, hogy több alkalommal pénzért vette a marihuánát, majd azt, hogy azért cserébe a férfi konyha asztalára tett ötezer forintot, hogy ne használja ki barátját. A vádlott a rendőrségen és a bíróságon is kategorikusan tagadta, hogy pénzért adott volna el marihuánát. Ezért is kellett a bíróságnak a tárgyalás megtartása mellett döntenie.

A potencianövelő szerekkel kapcsolatban a férfi elmondta, a Facebookon olvasta az azokról szóló hirdetést. Ráírt a hirdetőre, az válaszolt, és megrendelte a vádirat szerint Magyarországon nem engedélyezett szert. A rendőrség egyébként mintegy 65 dobozt foglalt le a potencianövelőből, miután előállították a férfit.

A vádlott nem titkolta, hogy egy részt saját maga is használta a szert, másrészt viszont értékesített is belőle vagy darabonként vagy dobozonként ismerőseinek, akik bizonyos időközönként vettek belőle.