A békéscsabai diszkós ősidők óta horgászik is

A koronavírus miatt otthon töltött idő jó egy-egy régi történet felidézésére, ami mosolyt csal az arcunkra, és lehet, hogy másokéra is. Mert mindenkinek van egy sztorija, ami kapásból eszébe jut. Most következzék Fekete László horgász- és Berta János Schwarzenegger-története.

A békéscsabai Fekete Lászlót diszkósként újra több helyre hívták nosztalgiabulira a megyében az elmúlt években, de ősidők óta horgászik is. A pecásoknak mindig van egy történetük arról, hogy mekkora halat fogtak. Emberünk sztorija nem ilyen, bár méretes példányokkal ő is büszkélkedhet.

– Hosszú évekkel ezelőtt a Hármas-Körösnél, a Félhalmi-holtágnál lévő egyik horgásztanya mögött pihentettük télen a csónakjainkat – emlékezett vissza. – Tavasszal, amikor már jobb volt az idő, elmentünk rendbe tenni, lefesteni, javítgatni a vízi járműveinket. Némi elemózsiát is vittünk magunkkal. Egyik idősebb, kissé már spicces horgásztársunk feltett a tűzhelyre egy 2–2,5 centi vastagságú szalonnát sütni, majd azt mondta, megnézi arrébb a horgászokat. Éreztük már a tanya mögött is, hogy valami nagyon ég, megnéztük, és szóltunk a tanyagondnoknak, hogy szerintünk meg kellene fordítani a szalonnát, mert legalább 5–6 milliméteres vastagságig szénné égett. A gondnok ránk nézett, majd azt mondta: „Dehogy fordítom meg, mi van, ha ő így szereti?” Horgásztársunk még kapatosabban visszatérve nem is cáfolt rá a tanyagazdára. Nemes egyszerűséggel kivette az „agyonégett” szalonnát, és jó puha kenyérrel mindet megette. Sőt, hozzátette, ilyen jól már régen sikerült sült szalonnája. Mi csak ámultunk ezen a csodán, közben az én fejemben az járt, ennyi szén után hasmenése biztosan nem lesz.

Berta János békéscsabai vándorkomédiás azt mesélte el, hogyan nem lett hollywoodi sztár. A szórakoztatás több műfajával is foglalkozó fiatalember nyolc évig járt ki az ausztriai Grazba. Különböző fesztiválokon szerepelt, valamint a város központjában, az utcán pantomim előadásokat is tartott.

– Egy meleg nyári, vasárnap kora délután a legtöbben otthon sziesztáztak, kevesen jártak az utcán, ők is elsétáltak előttem – ecsetelte.

– Én viszont játszottam, és egyszer csak azt láttam, jön felém egyedül, farmerban és egy rövid ujjú ingben Arnold Schwarzenegger.

Megállt, én meg majdnem lemerevedtem, Jóisten, itt áll két méterre tőlem a világ egyik leghíresebb embere. Azért pantomimoztam tovább, mintha mi sem történt volna. Pár percig nézte a műsoromat, aztán mutatta, és angolul mondta is, hogy klassz, csúcs.

Megbiccentve a fejét továbbsétált. Ott álltam lecövekelve, ahelyett, hogy utánamentem volna, és szóba elegyedtem volna vele. Még a végén meghívott volna valamelyik hollywoodi filmjébe. Ha pedig egy karrier beindul… Nem így történt, de utólag bevallom, nem is baj, mert Békéscsaba, Békés megye az én világom. Örülök, hogy csabawoodi vándorkomédiás lehetek.

Berta János elmondta, rajongója Schwarzeneggernek, nagyon tiszteli benne, hogy hová küzdötte fel magát. Graztól néhány kilométerre van a Thal nevű városka, ahol a későbbi testépítő, színész és amerikai kormányzó született. Szülőháza múzeum, a településen töltött 19 évének emlékei láthatók az épületben. Berta Jánosnak itt mesélte egy idős asszony, hogy a kis Arnold úgy vágta a fát, hogy már akkor látszott, erős, kitartó férfi válik belőle.