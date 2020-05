Így majálisozott régen a megye

A járványhelyzet miatt idén kicsit másként, máshol és máshogyan telik május 1. Se megemlékezések, se virslimajszolások, se fáklyás felvonulások. Nem lesznek lóversenyek és szabadtéri majálisok sem. Helyette marad az otthonlét. Az eltelt évtizedek híradásainak a jóvoltából emlékezünk, retró majális hangulatban. Íme, így mulatott május elsején Békés megye évtizedekkel ezelőtt.

Vasárnap, 1960. május elsején ezt írta az újság: „A községek, a városok felszabadult népe, tíz- és százezrei menetelnek e napon, magasra emelve a vörös és a nemzeti színű zászlókat. Igen, ünnepeljük az alkotó embert, s a munkát, mellyel életünket formáljuk nap mint nap.” Ezen a napon az is a megye nyilvánossága elé került, hogy a szakiskolák országos versenyében Szabadkígyós volt az első. A Balassi Táncegyüttes Franciaországba készülődéséről azt tudhatta meg az olvasó, hogy azt a Kultúrkapcsolatok Intézete, a Művelődésügyi Minisztériummal közösen biztosította.

Az egyik fotón a Békéscsabai Baromfifeldolgozó nagykapuján kacarászó, vidám fiatalok fordultak be. Majd arról számolt be az újság, hogy karbantartás zajlott. Szabó Mária, Csicsely Mária, Tóth Margit, Gyuska Erzsébet, Ancsin Györgyné, Csicsely Judit egyszerű munkáslányok – fogalmazott a tudósító. Méhkeréken, a Balcescu Termelőszövetkezetben jól haladtak a tavaszi munkákkal, naponta 600–700 ember dolgozott a határban. Sarkadon pedig a cukorgyár, a kendergyár, a gépállomás, a termelőszövetkezet, a hivatalok, a ktsz-ek dolgozói felvonuláson vettek részt, az üzemek megvendégelték dolgozóikat.

Gyopároson megnyitott a strand. Először a gyerekek szálltak vízre kis ladikjukon. A felnőttek irigykedve nézték őket a partról. Összességében 2200 hektó sör, ezer hektoliter különféle bor, 40 mázsa kolbászféleség várta az ünneplőket a településeken, a ligetekben.

Kétezer vagonos gabonasiló épült fel

De ugorjunk egy nagyot az időben! 1970. május elsején vajon miről számolt be a megyei hírharsona? A Népújság, amit akkor 1 forint 20 fillérért lehetett megvásárolni.

A címlapon a befejezéséhez közeledő, 20 millió forintból épülő, 600 férőhelyes, orosházi művelődési központról, a már befejezett, 300 férőhelyes medgyesegyházi művelődési házról lehetett olvasni. Tovább lapozva kiderül, kiváló munkáért háromszoros kitüntetést kapott a Békés Megyei Gabonafelvásárló Vállalat. Az indoklásban felemlegették, hogy a cég Orosházán 1969-ben elkezdte építeni a kétezer vagonos gabonasilót és előkészítettek ugyancsak ilyen fejlesztést Békéscsabán. „Jó érzés kitüntetettnek lenni” – nyilatkozta a Gyulai Fa- és Fémbútoripari Szövetkezet elnöke, Nagy Kálmán.

Kiváló Vízügyi Igazgatóság lett a Körösvidéki – számolt be a lap. Továbbá volt fáklyás felvonulás Békéscsabán és rendeztek Májusfa bált a megyei művelődési házban.

Egy egész oldalas, Gádorosról szóló településriport jelent meg Szekeres Lajos tanácselnök kalauzolásával. Emellett a sokszorosan kitüntetett Gyulai Kötőipari Vállalat önálló oldalkiadványát is olvashatták, ahogy az ENCI, vagyis az Endrődi Cipész Szövetkezet új üzemében készült riportot szintén. A Köröstáj kulturális mellékletben pedig a József Attila-díjas Dér Endre köszöntötte május elsejét.

Virágkorukat élték a megyei vállalatok

Időutazzunk tovább! Ugorjunk tíz évet a történelemben: 1980. május elsején is felidéztük, mi minden történt Békés megyében, azon a napon, amikor…

…a kitüntetett Békés megyei vállalatokról (MÁV Békéscsabai Körzeti Üzemmérnöksége, Mezőkővácsházi CITÉV, Békéscsabai Konzergyár, Orosházi Üveggyár, Orosházi KAZÉP, Szarvasi Vas- és Fémipari Szövetkezet, Gyomai Halászati TSZ, Nagybánhegyesi Zalka, Kétsopronyi Rákóczi Termelőszövetkezetek…) szólt a címlapi tudósítás. A Kiváló Szövetkezet címet elért Mezőkovácsházi ÁFÉSZ kiskereskedelmi, vendéglátás és szolgáltatás tekintetében fantasztikus eredményeiről is beszámoltak, ahogy az Éneklő Elek című kórustalálkozóról. Megszólaltatott a lap három fiatalt – Gyaraki Mártát, Maár Sándort, Imreffy Zsuzsannát – hogy fogalmazzák meg gondolataikat anyák napja alkalmából.

Kovács Kati egy japán autócsodát sorsolt ki

Ahogy az évek, úgy az újságlapok is peregtek tova. 1990. május 1. A Békés Megyei Népújság Felszabadult majális, a századik májusi ünnep címmel megemlékezett az országszerte folytatott centenáriumi programokról. Megyei körkép jelent meg Békéscsabáról, Gyuláról, Orosházáról, Csorvásról, Szeghalomról, Szarvasról, Füzesgyarmatról. No, ott, akkor volt fáklyás felvonulás, meg virsli, meg tömeg, meg vigadalom… Csabán a Colors-Coop Kft. egy japán csodakocsit sorsolt ki, Kovács Kati táncdalénekes kihúzta az orosházi Góg György szerencséjét. Ő nyerte meg a Mitsubishit. Akkor nyílt meg a Munkácsy Mihály Múzeumban a 7. Országos Alkalmazotti Grafikai Biennálé, 86 művész 511 művét küldte el. Döntött a tagság: önálló lett a csorvási ÁFÉSZ. Kevésbé jó hírekre is fény derült: nem Gyulán, hanem Kecskeméten épül fel a csokoládégyár.

A dinnyeföldeken nem állt meg az élet

Szinte már tapintani lehet a közeli múlt időszakát, történéseit. 2000. május 1. Mit is hozott Békés megyének? Zsíros kenyértől a kolbászig, mindent! Felszabadult vidámságot, a VII. Alföldi Állattenyésztési napokat, a pósteleki majálist, Corvus-Cora Róbert István megkoronázása című panoráma képét, a szarvasi tűzoltóknak egy Mercedes tűzoltókocsit. Orosháza méltó módon megemlékezett az 1891-es agrárszocialista megmozdulás 109. évfordulójáról. A dinnyések munkával ünnepeltek, Ozsgyán Jánossal a földeken készült riport.

Besenyei László a fejünk felett húzott el

Belekukkantottunk az öt évvel későbbi Békés Megyei Hírlap lapszámaiba is, hogy 2005. május elsején vajon változott-e valamit a mi kis vidékünk. Besenyei szárnyalt felettünk – hoztuk címlapon. Besenyei Péter műrepülő világbajnok Békéscsabán próbálta ki új, egyszemélyes gépét. Gyomaendrődön 3 mázsa sajt fogyott a VII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon a Liget fürdőben, két nap alatt. A mezőhegyesiekhez olasz testvérvárosi küldöttség érkezett. Orosházán ketten vették át a Kulturális Kapcsolatok által alapított Orosháza Kultúrájáért díjat: Antali Zoltán táncpedagógus és Soós Béla kertépítő. Ezen a hétvégén kinyitottak Békés megye strandjai is, a fürdők higiéniájával kapcsolatos konferenciát Gyopároson rendezték meg. A lap kiszámolta, mekkora árat fizetnek a családok, ha van otthon érettségiző diák.

Mára virtuális dobozba zárt ünneplés maradt

2020 már egy teljesen más világot hozott. Érettségi lesz, ballagás, majális nem. Mire kitavaszodott, megtanultunk „maradj otthon” üzemmódban élni. A veszélyhelyzetben csak a legszükségesebb élelmiszereinkért, gyógyszereinkért mozdulunk ki. A fürdők egyelőre nem nyitnak ki, elsején csendesek lesznek a terek, a ligetek, a parkok, a versenypályák, a művelődési házak. Online térben azonban sok intézmény élménymegoldásokat kínál.