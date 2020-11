Így áll a vírushelyzet Dévaványán

Valánszki Róbert polgármester összefoglalta az aktuális helyzetet. Sajnos a településnek is van újabb halálos áldozata a koronavírus miatt.

– Hivatalosan továbbra is csekély lehetséges fertőzött személyről tudunk, de biztosra vehető, hogy városunkban is – az országos helyzethez hasonlóan – tovább nő a pozitív esetek száma. A médiában megjelenő tájékoztatások szerint mára elértünk oda, hogy nem tudhatjuk ki hordozza a vírust.

– Változatlanul kérünk mindenkit a maszkviselésre, kellő távolság megtartására és kézfertőtlenítésre, illetve amennyiben valaki tüneteket észlel magán, telefonon hívja a háziorvosát. Ne legyünk felelőtlenek, ne szégyelljük hívni az orvost, ezzel nemcsak magunkon segítünk, de talán elkerüljük, hogy más embereket is megfertőzzünk.

A DÁMK Óvoda és Bölcsőde Intézményegységnél egy dolgozónak pozitív lett a mintája, a szülők értesítésre kerültek, a népegészségügyi hatóság – a feltárt tények, az eltelt idő és a megelőző intézkedésekre alapozott – iránymutatása alapján nem szükséges az intézmény bezárása.

– Az idősek otthonában is megteszünk/megtesznek minden szükséges biztonsági lépést, minden védőfelszerelés jó minőségben rendelkezésre áll és használják is azokat. A megfigyelés miatt hazaküldött dolgozóktól már az elmúlt szombaton levételre került az első, majd csütörtökön a második minta is, melynek eredményére várunk. Rajtuk kívül a teljes intézmény esetében hétfőn vették le a mintákat, melyek beszállításra kerültek a szegedi kórházba, ahol folyamatosan elemzik azokat. Sajnos a teszteredmények még csak tegnap délután óta kezdenek megjönni, eddig kevés áll rendelkezésünkre, ugyanakkor a visszaérkezett eredmények alapján van ok az aggodalomra. A kórházban kezelt 5 ellátott közül újabb 1 fő elhunyt a vírusra visszavezethetően, illetve itt helyben az intézményen belül 29 fő került elkülönítésre. Ők részben pozitív eredmények, részben tünet produkálása miatt vannak megfigyelés alatt.

Annak ellenére, hogy látogatási tilalom van érvényben, az ápolók pedig szigorú szabályok betartása mellett dolgoznak, sajnos mégsem lehetett megakadályozni, hogy a vírus ne jusson be az intézménybe. Az ápolók erejükön felül teljesítik ezt a rendkívüli megpróbáltatásokkal teli időszakot, kockáztatva saját egészségüket is annak érdekében, hogy idős szüleinkről, nagyszüleinkről méltó módon gondoskodjanak – olvasható a város tájékoztatójában.