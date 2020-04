Így adózunk a veszélyhelyzet alatt

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet jelentősen átalakította az életet. A bevezetett intézkedések mind a magánszemélyek, mind pedig a vállalkozások számára jelentős változásokat jelentenek, melyek az adózást is érintik. Többek közt ezekről, a NAV kiemelt feladatairól, valamint az aktualitásokról beszélgettünk dr. Kovács Tamással, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei igazgatójával.

– Gondolom, nem így készültek erre az évre?

– A tavalyi sikeres év után úgy gondoltuk, hogy az adóbevételek területén folytatni tudjuk a növekedést, és bővíteni tudjuk a szolgáltatásainkat is. A számításainkat keresztülhúzta a koronavírus, márciusban egyik napról a másikra átalakult az életünk. A körülményekhez igazodva a vírusfertőzés veszélyét csökkentve a hivatalban ellátjuk a kollégákkal a feladatokat. Felmértük a helyzetünket, a kapacitásainkat, és a módosult rendes tevékenységek mellett ellátjuk a rendkívüli ad hoc teendőket. Mindennap új és új feladattal, problémával szembesülünk, amit minél hamarabb igyekszünk megoldani, együttműködünk a Békés Megyei Védelmi Bizottsággal és a társszervekkel is.

– Mit észlelnek ebből az adózók?

– A központi ügyfélszolgálaton kívüli ügyfélfogadásokat határozatlan időre szüneteltetjük, igyekszünk minél jobban az elektronikus, személyes kontaktust nem igénylő eljárás irányába terelni az adózókat. Amennyiben az eset csak személyesen intézhető el, úgy szigorú biztonsági intézkedések mellett, de nyitva van a központi ügyfélszolgálatunk Békéscsabán, a Kinizsi utcában. A közterületeken nagyobb számban vannak jelen a pénzügyőr kollégák, ellenőrzik a jövedéki termékeket árusító helyeket és környékeit. A veszélyhelyzetben maximális elismerés és köszönet illeti meg az egészségügyben dolgozókat, rendőröket, katonákat, közigazgatásban dolgozókat, pedagógusokat, polgármestereket, polgárőröket. Mindenki igyekszik képességei és lehetőségei szerint megoldani a helyzetet. Nagy számban fordultak és fordulnak hozzánk nehéz helyzetbe került vállalkozások, illetve családok, a jogszabályi lehetőségeken belül igyekszünk mindenben segíteni őket. Komoly energiákat fordítunk a felmerült problémák megoldására, meglepően sok köszönetet kapunk, mely jólesik kollégáinknak és egyben erősíti is őket.

– A járványügyi intézkedések közt több adóügyi könnyítés is szerepel. Melyek ezek, kiket érintenek, meddig és mire terjednek ki?

– Az azonnali segítségre szoruló ágazatokban tevékenykedőkre speciális szabályokat hozott a kormány. Egyrészt a munkáltatók mentesülnek a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, másrészt a munkavállalók munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a négyszázalékos egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni, és azt is legfeljebb 7710 forintos összegben. A veszélyeztetett ágazatokba tartozó kisadózó vállalkozásoknak (azaz katásoknak) a döntés alapján nem kell megtéríteni a tételes adót 2020. március, április, május és június hónapokra. Ez igaz arra az esetre is, ha a kisadózó más tevékenységéből keletkezik bevétele. Fontos azonban, hogy csak azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik már februárban is katásként végezték a mentesített tevékenységet. További könnyítés ennek a körnek, hogy a kisadózó vállalkozás a 2020. március elseje előtt keletkezett kata-adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben fizetheti meg pótlékmenetesen. Ha a veszélyeztetett ágazatba tartozó kisadózónak munkaviszonyban foglalkoztatottjai is vannak, akkor a már említett hónapokra a foglalkoztatottak után nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást sem fizetniük, a munkavállalók munkabérét terhelő járulékok közül pedig kizárólag a 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni, és azt is legfeljebb 7710 forintos összegben.

– A veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató kisvállalati adóalanyoknak (azaz kivásoknak) az e tevékenységével összefüggésben 2020. március, április, május és június havi kisvállalati adókötelezettségének megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak.

– A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március elsejétől 2020. június 30-ig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, és erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására sem kerül sor.

– Nemsokára jön a személyijövedelemadó-bevallásának határideje, mik a legfontosabb tudnivalók?

– Az szja-bevallási tervezet már elérhető a webes felületen. A tervezetet érdemes megtekinteni és összehasonlítani a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal. A munkáltatótól kapott tételek és összegek könnyen összehasonlíthatóak, érdemes azt a pár percet rászánni. Amennyiben egyéb jövedelemmel is rendelkezik az adózó, a tervezetet ki kell egészíteni. A jóvá nem hagyott tervezet a május 20-ai határidő lejártát követően automatikusan bevallássá válik, az eredeti tervezet tartalmával. Az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek tervezete nem válik automatikusan bevallássá, nekik ki kell egészíteni, ha szükséges, és így kell elfogadni.