Ifjú polgárőrök lepték meg a békéscsabai időseket

Ifjú polgárőrök és a Békéscsaba Jamina Polgárőr Egyesület tagjai osztottak és osztanak ki idős, rászoruló embereknek ajándékcsomagokat ezekben a napokban a megyeszékhelyen. Akadt olyan fiatal, aki a zsebpénzéből is felajánlott, hogy hozzájáruljon a meglepetésekhez.

Szombaton délután két fiatal, a békéscsabai Szappanos Emese és a békési Egeresi Gábor csatlakozott az adományosztó szolgálathoz, amelyet Breznyik András, a Békéscsaba Jamina Polgárőr Egyesület elnöke vezetett. A kis csapat első útja a kereki tanyákra vezetett, ahol özvegy Botyánszky Mátyásnét látogatták meg, és lepték meg mintegy ötezer forintot értékű ajándékcsomaggal.

Indulás előtt Szappanos Emese elmondta, hobbiként polgárőrködik, szívesen segít az embereknek. A 12. osztályos lány a Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákja. Mint hírportálunknak elárulta, hetente általában egy alkalommal vesz részt a polgárőrség tevékenységében.

Mivel a fiatalok önálló szolgálatot nem láthatnak el, a szervezet idősebb tagjaival közösen járőrözik, illetve rendezvények biztosításába is bekapcsolódott már.

– A polgárőrség tagjai egyébként is figyelnek az idősekre, de most, az ünnepek környékén talán még az átlagosnál is fontosabb mindez – hangsúlyozta.

Egeresi Gábor, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziumában rendészeti szakon tanul, és leendő hivatása, valamint a közrend, a közbiztonság erősítése miatt is lényegesnek tartja, hogy rész vegyen az ifjú polgárőrök tevékenységében. Járőrözésben és rendezvények biztosításában Békésen és a megyeszékhelyen is részt vállalt már.

Breznyik András elmondta, mintegy hetven ifjú polgárőrt vonnak be a tevékenységükbe. A fiatalok nyári időszakban a strandon járulnak hozzá a lopások megakadályozásához, gyalogosan a belvárosban is ellátnak gyalogos járőrszolgálatot, bekapcsolódnak az autós járőrözésbe, a rendezvények biztosításába is.

Mint hangsúlyozta,

kiemelten figyelnek a külterületekre, így az Almáskertekre, a Kenderföldekre és a Kereki tanyákra is, illetve körülbelül harminc idős emberrel állnak kapcsolatban.

A Kereki tanyákon elsőként Pauló Györggyel találkoztunk, aki a közelből ugrott át segíteni özvegy Botyánszky Mátyásnénak. A férfi elárulta, csendes a környék, de sokat számít az is, hogy a polgárőrök gyakran járnak erre.

Az idős nő láthatóan örömmel fogadta a vendégeket.

– Hogyan tudtak ilyen fiatal csapatot összeszedni? – kérdezte mosolyogva az ifjú polgárőröket látva. Mint elmondta, nem várta, de nagyon kellemesen meglepte az ajándékcsomag.

Kiemelte,

a fia mindennap látogatja és be is vásárol neki, de nagyon jól esik, hogy gondoltak rá.

– Egyszer nagyon régen kaptam már egy csomagot. Egyedül élek, nagyon köszönöm, hogy figyeltek rám – tette hozzá.

Gyarmati Sándor, a megyei polgárőrség elnöke korábban lapunknak elmondta, nagyon fontosnak tartja a fiatalok részvételét egyesületeik munkájában. Az ifjak megismerik a polgárőrök tevékenységét, és később talán felnőttként is tagjaivá válnak a szervezetnek.